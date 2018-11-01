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У Броварах в косметологічному кабінеті стався вибух, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 19:37
Фото: вибух в Броварах (прес-служба ДСНС)
Фото: вибух в Броварах (прес-служба ДСНС)

З опіками до лікарні відвезли двох жінок

У місті Бровари в Київській області на вулиці Гагаріна стався вибух у кабінеті косметології. Опіки першого та другого ступенів отримали дві жінки, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"1 листопада о 12:00 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що в місті Бровари на вулиці Гагаріна в чотирьох поверховій будівлі ТОВ "БПК Бровари" стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що вибух стався безпосередньо в кабінеті косметології. З будівлі евакуювали 30 осіб.

Пожежу повністю ліквідували, на місці працювало 20 людей та 5 одиниць спецтехніки. Причина вибуху наразі невідома.

Нагадаємо, раніше у Харкові невідомі підірвали банкомат. Це сталось на вулиці Велика Панасовська у Холодногорському районі міста. Правоохоронці повідомляють, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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