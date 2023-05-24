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У Броварах Київської області посилюють перевірки на блокпостах: коли саме

Фото: у Броварах та районі посилять перевірки на блокпостах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Броварському районі Київської області 24 та 25 травня посилять фільтраційні заходи. Жителів попередили про перевірки на блокпостах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Броварську міську раду в Facebook.

"24 та 25 травня 2023 року на території Броварського району будуть здійснюватися посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетинання блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Жителів просять мати при собі документи, які засвідчують особу, та документи на транспортний засіб.

Нагадаємо, військові попереджали, що у столиці та Київській області з 23 по 25 травня пройдуть навчання. Тому місцевих жителів закликали не розголошувати дані про переміщення техніки та військових.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві заявили, що перевірять всі укриття. Причиною цього стали масові повідомлення про закриті бомбосховища під час повітряних тривог.

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БровариКиївська область