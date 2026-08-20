У Броварах через ворожу атаку сталася аварія на електромережах

В Києві внаслідок атаки пошкоджено дитячу лікарню, люди опинилися під завалами, а уламки влучили одразу в кількох районах Києва, включно з Солом'янським, Святошинським і Дарницьким.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила атаку на Київ балістичними ракетами, а Повітряні сили завчасно попереджали про загрозу з північного напрямку. Того ж дня українців попередили про підготовку Росією нових обстрілів - керівництво РФ, за оцінками, не налаштоване на мир.