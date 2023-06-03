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В Броварах 19-річна дівчина потрапила під електричку

Фото: ілюстративне (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Броварах Київської області 19-річна дівчина вийшла на колію перед електричним потягом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.

За даними поліції, о 18:45 годині до них надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що електропотяг рухався в бік Броварів, як зненацька на колії вийшла 19-річна дівчина.

"Машиніст застосував екстрене гальмування, проте вчасно зупинитися не вдалося. Остання від тілесних ушкоджень загинула на місці", - повідомили правоохоронці.

Нині на місці події працює поліція.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні вночі в Польщі під потяг потрапив 17-річний український підліток.

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