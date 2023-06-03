В Польщі під потяг потрапив 17-річний українець

В ніч на суботу, 3 червня, в Польщі під потяг потрапив український підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Український підліток 17 років загинув, потрапивши під потяг у Стерковіці поблизу Бжеська. Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події, яка сталася в ніч з п’ятниці на суботу.

"Це був потяг Краків - Тарнув. Смертельна подія сталася близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України ", - повідомила прес-офіцер поліції Бжега Евеліна Буда.

Вона додала, що на місці був прокурор. Точні причини та обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, ми повідомляли, що раніше у Польщі у місті Лодзь стався напад групи невідомих на двох братів з України.

Обидва були жорстоко побиті, і їм знадобилася медична допомога. Поліція розшукує хуліганів, основним мотивом яких була саме ксенофобська складова.

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