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В Броварах 19-летняя девушка попала под электричку

Фото: иллюстративный (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Броварах Киевской области 19-летняя девушка вышла на рельсы перед электрическим поездом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

По данным полиции, в 18:45 к ним поступило сообщение от медицинских работников о несчастном случае.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что электропоезд двигался в сторону Броваров, как неожиданно на рельсы вышла 19-летняя девушка.

"Машинист применил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не удалось. Последняя от телесных повреждений погибла на месте", - сообщили правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, мы сообщали, что сегодня ночью в Польше под поезд попал 17-летний подросток.

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