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Бросил гранату в полицейских и сбежал: в Луганской области объявили спецоперацию

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители в Луганской области пытались проверить документы мужчины, но тот бросил в их сторону гранату. Сейчас в области объявили специальную операцию "Сирена".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Это произошло в городе Рубежное. Полицейские для проверки документов остановили водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия, сообщила Погукай.

Личный состав полиции Луганской области подняли по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Фото: мужчина, которого разыскивает полиция (facebook.com/100002949682749)

Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, но приговорен к условному сроку наказания.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть осторожными и если кто-то владеет информацией о местонахождении этого человека, сообщить в полицию.

Напомним, во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Предварительно установлено, что взорвалась, предположительно, ручная граната "РГД-5".

Ранее в Киеве в одной из квартир Деснянского района произошел взрыв. В результате мужчина получил ранение.

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Новости Украины гранатаспецоперация
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