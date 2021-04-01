Кинув гранату у поліцейських і втік: у Луганській області оголосили спецоперацію

Правоохоронці в Луганській області намагались перевірити документи чоловіка, але той кинув в їх сторону гранату. Зараз в області оголосили спеціальну операцію "Сирена".
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Це сталось у місті Рубіжне. Поліцейські для перевірки документів зупинили водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув в їх бік гранату та втік з місця події, повідомила Погукай.
Особовий склад поліції Луганської області підняли по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Встановлено, що водій - 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але засуджений до умовного терміну покарання.
Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними і якщо хтось володіє інформацією про місцезнаходження цього чоловіка, повідомити до поліції.
Нагадаємо, у Львівській області на подвір’ї приватного будинку стався вибух, внаслідок якого загинула людина. Попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната "РГД-5".
Раніше у Києві в одній із квартир Деснянського району стався вибух. В результаті чоловік отримав поранення.