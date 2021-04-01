Кинув гранату у поліцейських і втік: у Луганській області оголосили спецоперацію

Це сталось у місті Рубіжне. Поліцейські для перевірки документів зупинили водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув в їх бік гранату та втік з місця події, повідомила Погукай.

Особовий склад поліції Луганської області підняли по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Фото: чоловік, якого розшукує поліція (facebook.com/100002949682749)

Встановлено, що водій - 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але засуджений до умовного терміну покарання.

Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними і якщо хтось володіє інформацією про місцезнаходження цього чоловіка, повідомити до поліції.