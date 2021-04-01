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Кинув гранату у поліцейських і втік: у Луганській області оголосили спецоперацію

Новость на русском → Рубіжне, Четвер 01 квітня 2021 10:08
Кинув гранату у поліцейських і втік: у Луганській області оголосили спецоперацію Фото: у Луганській області оголосили спецоперацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці в Луганській області намагались перевірити документи чоловіка, але той кинув в їх сторону гранату. Зараз в області оголосили спеціальну операцію "Сирена".

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Це сталось у місті Рубіжне. Поліцейські для перевірки документів зупинили водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув в їх бік гранату та втік з місця події, повідомила Погукай.

Особовий склад поліції Луганської області підняли по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Кинув гранату у поліцейських і втік: у Луганській області оголосили спецопераціюФото: чоловік, якого розшукує поліція (facebook.com/100002949682749)

Встановлено, що водій - 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але засуджений до умовного терміну покарання.

Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними і якщо хтось володіє інформацією про місцезнаходження цього чоловіка, повідомити до поліції.

Нагадаємо, у Львівській області на подвір’ї приватного будинку стався вибух, внаслідок якого загинула людина. Попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната "РГД-5".

Раніше у Києві в одній із квартир Деснянського району стався вибух. В результаті чоловік отримав поранення.

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