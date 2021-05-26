Бросил бутылку с воспламеняющимся веществом в троллейбус, пострадала пассажирка
В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. В результате этого произошло возгорание и пострадала пассажирка.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.
Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу.
Злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.
Напомним, вчера в Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельсов.
Ранее в Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами выехала на трамвайные пути и у него отлетело заднее колесо.