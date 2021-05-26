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Бросил бутылку с воспламеняющимся веществом в троллейбус, пострадала пассажирка

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Среда 26 мая 2021 13:48
Бросил бутылку с воспламеняющимся веществом в троллейбус, пострадала пассажирка Фото: в Киеве подожгли троллейбус и ранили пассажирку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. В результате этого произошло возгорание и пострадала пассажирка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.

Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу.

Злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.

Бросил бутылку с воспламеняющимся веществом в троллейбус, пострадала пассажирка

Напомним, вчера в Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельсов.

Ранее в Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами выехала на трамвайные пути и у него отлетело заднее колесо.

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