Кинув пляшку з легкозаймистою речовиною в тролейбус, постраждала пасажирка
У Києві чоловік кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною в тролейбус. Унаслідок цього сталося загорання і постраждала пасажирка.
Так, правоохоронцям надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус.
Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні. Окрім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували у лікарню.
Зловмисника затримали. Ним виявився місцевий мешканець 1993 року народження. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.
Нагадаємо, учора у Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок.
Раніше у Києві на Подолі маршрутка з пасажирами виїхала на трамвайні колії і у неї відлетіло заднє колесо.