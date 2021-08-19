Бросил банку с печеньем: людей с Таймс-Сквер эвакуировали из-за подозрительного предмета

Из трех кварталов Таймс-Сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. Его бросил неизвестный мужчина в толпу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на WNBC .

Согласно предварительным данным, неизвестный бросил в людей, которые сидели на "красных ступенях" на площади Отца Даффи - консервную банку с печеньем.



Полиция сразу эвакуировала людей из трех кварталов Таймс-Сквер, чтобы проверить подозрительный предмет. Оцепление было снято после того, как правоохранители проверили банку.

Отмечается, что присутствие полиция на Таймс-сквер было увеличено из-за недавних случаев стрельбы на площаде США, что, со своей стороны, спровоцировало распространение разговоров относительно общественной безопасности на фоне предстоящих выборов мэра.