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Бросил банку с печеньем: людей с Таймс-Сквер эвакуировали из-за подозрительного предмета

Автор: Сергей Пышкин

Из трех кварталов Таймс-Сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. Его бросил неизвестный мужчина в толпу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на WNBC.

Согласно предварительным данным, неизвестный бросил в людей, которые сидели на "красных ступенях" на площади Отца Даффи - консервную банку с печеньем.


Полиция сразу эвакуировала людей из трех кварталов Таймс-Сквер, чтобы проверить подозрительный предмет. Оцепление было снято после того, как правоохранители проверили банку.

Отмечается, что присутствие полиция на Таймс-сквер было увеличено из-за недавних случаев стрельбы на площаде США, что, со своей стороны, спровоцировало распространение разговоров относительно общественной безопасности на фоне предстоящих выборов мэра.

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Соединенные Штаты Америки