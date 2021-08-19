Кинув у людей банку з печивом: людей з Таймс-Сквер евакуювали через підозрілий предмет

З трьох кварталів Таймс-Сквер евакуювали людей через підозрілий предмет. Його кинув невідомий чоловік у натовп.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WNBC .

Згідно з попередніми даними, невідома особа кинула у людей, які сиділи на “червоних сходах” на площі Отця Даффі - консервну банку з печивом.



Поліція одразу евакуювала людей з трьох кварталів Таймс-Сквер, аби перевірити підозрілий предмет. Оточення було знято після того, як правоохоронці перевірили банку.

Зазначається, що присутність поліція на Таймс-Сквер була збільшена через нещодавні випадки стрілянини на майдані США, що, зі свого боку, спровокувало поширення розмов стосовно громадської безпеки на тлі майбутніх виборів мера.