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Бросали дымовые шашки в колонну: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали около 20 человек

Автор: Инна Собора

В Одессе на ЛГБТ-акцию сегодня вышли около 200 человек. Правохранители задержали около 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сотрудники полиции оцепили территорию и не пускали потенциально опасных радикалов из организации "Традиция и порядок".

Однако радикалы бросили несколько дымовых шашек и пытались прорваться в колонну, чтобы напасть на участников. Полиция это предотвратила.

После чего радикалы бросили в колонну несколько дымовых шашек.

"По предварительной информации, задержанных радикалов уже около 20", - пишет издание.

Ранее посольство предупредило американцев об опасности в Украине из-за ЛГБТ-маршей.

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