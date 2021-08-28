Бросали дымовые шашки в колонну: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали около 20 человек

В Одессе на ЛГБТ-акцию сегодня вышли около 200 человек. Правохранители задержали около 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Сотрудники полиции оцепили территорию и не пускали потенциально опасных радикалов из организации "Традиция и порядок".
Однако радикалы бросили несколько дымовых шашек и пытались прорваться в колонну, чтобы напасть на участников. Полиция это предотвратила.
После чего радикалы бросили в колонну несколько дымовых шашек.
"По предварительной информации, задержанных радикалов уже около 20", - пишет издание.
Ранее посольство предупредило американцев об опасности в Украине из-за ЛГБТ-маршей.