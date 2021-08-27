Посольство предупредило американцев об опасности в Украине из-за ЛГБТ-маршей
Фото: Посольство предупредило американцев об опасности в Украине из-за ЛГБТ-марша (Виталий Носач, РБК-Украина)
Посольство США в Украине предоставило рекомендации из-за опасности во время ЛГБТ-маршей. Американцев предупредили об экстремистских группах, которые ежегодно препятствуют проведению акций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"В непосредственной близости от этих митингов существует вероятность насилия, поскольку они привлекли к себе серьезное негативное внимание в Интернете со стороны экстремистских групп", - отмечает пресс-служба.
Заметим, что ЛГБТ-марши пройдут в Одессе 28 августа, в Харькове 12 сентября и в Киеве 19 сентября.
Посольство рекомендует:
- избегать толп и демонстраций;
- быть осторожными во время маршей;
- осознавать свое окружение;
- следить за местными новостями.