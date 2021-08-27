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Посольство предупредило американцев об опасности в Украине из-за ЛГБТ-маршей

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США , Пятница 27 августа 2021 20:01
Посольство предупредило американцев об опасности в Украине из-за ЛГБТ-маршей Фото: Посольство предупредило американцев об опасности в Украине из-за ЛГБТ-марша (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Посольство США в Украине предоставило рекомендации из-за опасности во время ЛГБТ-маршей. Американцев предупредили об экстремистских группах, которые ежегодно препятствуют проведению акций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"В непосредственной близости от этих митингов существует вероятность насилия, поскольку они привлекли к себе серьезное негативное внимание в Интернете со стороны экстремистских групп", - отмечает пресс-служба.

Заметим, что ЛГБТ-марши пройдут в Одессе 28 августа, в Харькове 12 сентября и в Киеве 19 сентября.

Посольство рекомендует:

  • избегать толп и демонстраций;
  • быть осторожными во время маршей;
  • осознавать свое окружение;
  • следить за местными новостями.
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Украина Соединенные Штаты Америки ЛГБТ
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