Кидали димові шашки в колону: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
Фото: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали 20 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі на ЛГБТ-акцію сьогодні вийшли близько 200 осіб. Правоохоронці затримали близько 20 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Співробітники поліції оточили територію і не пускали потенційно небезпечних радикалів з організації "Традиція і порядок".
Однак радикали кинули кілька димових шашок і намагалися прорватися в колону, щоб напасти на учасників. Поліція це запобігла.
Після чого радикали кинули в колону кілька димових шашок.
"За попередньою інформацією, затриманих радикалів вже близько 20", - пише видання.
Раніше посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші.