ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кидали димові шашки в колону: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб

Новость на русском →
Субота 28 серпня 2021 20:52
Кидали димові шашки в колону: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб Фото: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали 20 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Одесі на ЛГБТ-акцію сьогодні вийшли близько 200 осіб. Правоохоронці затримали близько 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Співробітники поліції оточили територію і не пускали потенційно небезпечних радикалів з організації "Традиція і порядок".

Однак радикали кинули кілька димових шашок і намагалися прорватися в колону, щоб напасти на учасників. Поліція це запобігла.

Після чого радикали кинули в колону кілька димових шашок.

"За попередньою інформацією, затриманих радикалів вже близько 20", - пише видання.

Раніше посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ЛГБТ
NEWS
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес