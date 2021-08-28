Кидали димові шашки в колону: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб

В Одесі на ЛГБТ-акцію сьогодні вийшли близько 200 осіб. Правоохоронці затримали близько 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" .

Співробітники поліції оточили територію і не пускали потенційно небезпечних радикалів з організації "Традиція і порядок".

Однак радикали кинули кілька димових шашок і намагалися прорватися в колону, щоб напасти на учасників. Поліція це запобігла.

Після чого радикали кинули в колону кілька димових шашок.

"За попередньою інформацією, затриманих радикалів вже близько 20", - пише видання.