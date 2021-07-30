UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Бронзовый" пловец Романчук вышел в финал ОИ на дистанции 1500 метров

Автор: РБК-Украина

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 1500 метров вольным стилем. Таким образом, он вышел в финал Олимпийских игр в Токио с лучшим результатом (14:45.99).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Следом за Романчуком расположились его главные конкуренты за золото - американец Роберт Финк (14:47.20), немец Флориан Велльброк (14:48.53) и итальянец Грегорио Пальтриньери (14:49.17).

Еще один украинец Сергей Фролов в своем заплыве финишировал на третьем месте (14:51.83) и также вышел в финал в этой дисциплине.

Отметим, что финальный заплыв на 1500 метров на Олимпиаде в Токио пройдет в 4:44 по-киевскому времени в воскресенье, 1 августа.

Напомним, пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем и пробился в полуфинал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиадаплавание