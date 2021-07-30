"Бронзовий" плавець Романчук вийшов у фінал ОІ на дистанції 1500 метрів

Український плавець Михайло Романчук виграв попередній заплив на 1500 метрів вільним стилем. Таким чином, він вийшов у фінал Олімпійських ігор в Токіо з найкращим результатом (14: 45.99).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади .

Слідом за Романчуком розташувалися його головні конкуренти за золото - американець Роберт Фінк (14:47.20), німець Флоріан Велльброк (14:48.53) і італієць Грегоріо Пальтріньєрі (14: 49.17).

Ще один українець Сергій Фролов у своєму запливі фінішував на третьому місці (14:51.83) і також вийшов у фінал у цій дисципліні.

Зазначимо, що фінальний заплив на 1500 метрів на Олімпіаді в Токіо пройде о 4:44 за київським часом у неділю, 1 серпня.