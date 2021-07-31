"Бронзовый" матч Свитолиной, батут и легкая атлетика: за чем следить сегодня на Олимпиаде

Сегодня, 31 июля, на Олимпиаде в Токио разыграют еще 21 комплект медалей. Украинцы поборются лишь за два комплекта.
Подробнее о сегодняшних выступлениях украинцев на ОИ-2020 - в материале РБК-Украина.
Главная медальная надежда сегодняшнего дня лежит на теннисистке Элине Свитолиной, которая в матче за "бронзу" сразится с казашкой Еленой Рыбакиной. В полуфинале Свитолина, казалось, немного подуставшей и закономерно уступила чешке Маркете Вондрушовой. Достижение Свитолиной и так уже вошло в историю украинского тенниса - ни разу в индивидуальном разряде наши теннисисты не доходили до полуфинала ОИ. Теперь же украинка имеет шанс войти и в историю Олимпиад как "бронзовый" призер.
Соперника Свитолиной - Елена Рабакина, занимает 21-е место в рейтинге WTA. Украинка здесь на 6-м месте. При этом в Токио представительница Казахстана провела почти на 140 минут меньше, чем Свитолина - 501 против 640.
Поединок между Свитолиной и Рыбакиной должен начаться сразу после завершения "бронзового" матча в мужском разряде между Новаком Джоковичем и Пабло Корено Буста - старт в 9:00.
Еще украинец, который имеет шанс побороться сегодня за медаль - Николай Просторов (прыжки на батуте). Для выхода в финал ему нужно попасть в топ-8 из 16 гимнастов квалификации.
Подробное расписание ключевых событий дня на Олимпиаде ниже:
Мужчины, индивидуальный разряд
Женщины, индивидуальный разряд
Женщины, парный разряд
Микст, парный разряд
Мужчины
Украина: Николай Просторов
Микст, эстафета
Украина не представлена
Мужчины, индивидуальный разряд
Украина не представлена
Мужчины, пары
Украина не представлена
Женщины, командный разряд, сабля
Украина не представлена
Смешанные командные соревнования
Украина не представлена
Женщины
Украина не представлена
Виндсерфинг
Украина не представлена
Украина не представлена
Стендовая стрельба. Командный микст
Винтовка из 3-х положений на 50 метров
Баттерфляй, 100 метров
Украина не представлена
На спине, 200 метров
Украина не представлена
Вольный стиль, 800 метров
Украина не представлена
Вольный стиль, 50 метров
Украинец: Владислав Бухов
Эстафета, 4х100
Украина не представлена
Мужчины, до 81 кг
Мужчины, до 96 кг
Финалы
Украина не представлена
Квалификации
Украина: Виктория Ткачук, Рыжикова Анна, Мария Миколенко
Украина: Наталия Семенова
Украина: Владислав Мазур