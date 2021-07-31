"Бронзовый" матч Свитолиной, батут и легкая атлетика: за чем следить сегодня на Олимпиаде

Главная медальная надежда сегодняшнего дня лежит на теннисистке Элине Свитолиной, которая в матче за "бронзу" сразится с казашкой Еленой Рыбакиной. В полуфинале Свитолина, казалось, немного подуставшей и закономерно уступила чешке Маркете Вондрушовой. Достижение Свитолиной и так уже вошло в историю украинского тенниса - ни разу в индивидуальном разряде наши теннисисты не доходили до полуфинала ОИ. Теперь же украинка имеет шанс войти и в историю Олимпиад как "бронзовый" призер.

Соперника Свитолиной - Елена Рабакина, занимает 21-е место в рейтинге WTA. Украинка здесь на 6-м месте. При этом в Токио представительница Казахстана провела почти на 140 минут меньше, чем Свитолина - 501 против 640.

Поединок между Свитолиной и Рыбакиной должен начаться сразу после завершения "бронзового" матча в мужском разряде между Новаком Джоковичем и Пабло Корено Буста - старт в 9:00.

Еще украинец, который имеет шанс побороться сегодня за медаль - Николай Просторов (прыжки на батуте). Для выхода в финал ему нужно попасть в топ-8 из 16 гимнастов квалификации.

Подробное расписание ключевых событий дня на Олимпиаде ниже:

Теннис

Мужчины, индивидуальный разряд

Матч за бронзу. Новак Джокович (Сербия) - Пабло Каррено Буста (Испания) - 9:00

Женщины, индивидуальный разряд

Матч за бронзу. Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - не раньше 10:30

- Елена Рыбакина (Казахстан) - не раньше 10:30 Матч за золото. Белинда Бенчич (Швейцария) - Маркета Вондрушова (Чехия) - не раньше 12:00

Женщины, парный разряд

Матч за бронзу. Кудерметова / Веснина (Российский Олимпийский комитет) - Пигосси / Стефани (Бразилия) - 9:00

Микст, парный разряд

Матч за золото. Стоянович / Джокович (Сербия) - Барти / Пирс (Австралия) - не раньше 10:30

Прыжки на батуте

Мужчины

Украина: Николай Просторов

Квалификация - 7:00

Финал - 8:50

Триатлон

Микст, эстафета

Украина не представлена

Старт соревнований (медали) - 1:30

Стрельба из лука

Мужчины, индивидуальный разряд

Украина не представлена

Матч за бронзу - 10:30

Матч за золото - 10:45

Бадминтон

Мужчины, пары

Украина не представлена

Матч за бронзу - 13:40

Матч за золото - 14:30

Фехтование

Женщины, командный разряд, сабля

Украина не представлена

Матч за бронзу - 12:30

Матч за золото - 13:30

Дзюдо

Смешанные командные соревнования

Украина не представлена

Финальный блок (схватки за бронзу и финал) - 11:00-13:50

Регби 7

Женщины

Украина не представлена

Матч за бронзу - 11:30

Матч за золото - 12:00

Парусный спорт

Виндсерфинг

Украина не представлена

Женщины. Финал - 7:33

Мужчины. Финал - 8:33

Стрельба

Украина не представлена

Стендовая стрельба. Командный микст

Матч за бронзу - 6:30

Матч за золото - 7:05

Винтовка из 3-х положений на 50 метров

Женщины, финал - 10:00

Плавание

Баттерфляй, 100 метров

Украина не представлена

Мужчины, финал - 4:30

На спине, 200 метров

Украина не представлена

Женщины, финал - 4:37

Вольный стиль, 800 метров

Украина не представлена

Женщины, финал - 4:46

Вольный стиль, 50 метров

Украинец: Владислав Бухов

Полуфинал - 5:16

Эстафета, 4х100

Украина не представлена

Микст, финал - 5:43

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 81 кг

Финал - 9:50

Мужчины, до 96 кг

Финал - 13:50

Легкая атлетика

Финалы

Украина не представлена

Метание диска. Мужчины - 14:15

Эстафета 4х400. Микст - 15:35

Бег 100 метров. Женщины - 15:50

Квалификации

Бег 400 метров с барьерами. Женщины - 3:00-3:16

Украина: Виктория Ткачук, Рыжикова Анна, Мария Миколенко

Метание диска. Женщины - 3:30

Украина: Наталия Семенова

Прыжок в длину. Мужчины - 13:10

Украина: Владислав Мазур