UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Бронзовый" матч Свитолиной, батут и легкая атлетика: за чем следить сегодня на Олимпиаде

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 31 июля, на Олимпиаде в Токио разыграют еще 21 комплект медалей. Украинцы поборются лишь за два комплекта.

Подробнее о сегодняшних выступлениях украинцев на ОИ-2020 - в материале РБК-Украина.

Главная медальная надежда сегодняшнего дня лежит на теннисистке Элине Свитолиной, которая в матче за "бронзу" сразится с казашкой Еленой Рыбакиной. В полуфинале Свитолина, казалось, немного подуставшей и закономерно уступила чешке Маркете Вондрушовой. Достижение Свитолиной и так уже вошло в историю украинского тенниса - ни разу в индивидуальном разряде наши теннисисты не доходили до полуфинала ОИ. Теперь же украинка имеет шанс войти и в историю Олимпиад как "бронзовый" призер.

Соперника Свитолиной - Елена Рабакина, занимает 21-е место в рейтинге WTA. Украинка здесь на 6-м месте. При этом в Токио представительница Казахстана провела почти на 140 минут меньше, чем Свитолина - 501 против 640.

Поединок между Свитолиной и Рыбакиной должен начаться сразу после завершения "бронзового" матча в мужском разряде между Новаком Джоковичем и Пабло Корено Буста - старт в 9:00.

Еще украинец, который имеет шанс побороться сегодня за медаль - Николай Просторов (прыжки на батуте). Для выхода в финал ему нужно попасть в топ-8 из 16 гимнастов квалификации.

Подробное расписание ключевых событий дня на Олимпиаде ниже:

Теннис

Мужчины, индивидуальный разряд

  • Матч за бронзу. Новак Джокович (Сербия) - Пабло Каррено Буста (Испания) - 9:00

Женщины, индивидуальный разряд

  • Матч за бронзу. Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - не раньше 10:30
  • Матч за золото. Белинда Бенчич (Швейцария) - Маркета Вондрушова (Чехия) - не раньше 12:00

Женщины, парный разряд

  • Матч за бронзу. Кудерметова / Веснина (Российский Олимпийский комитет) - Пигосси / Стефани (Бразилия) - 9:00

Микст, парный разряд

  • Матч за золото. Стоянович / Джокович (Сербия) - Барти / Пирс (Австралия) - не раньше 10:30

Прыжки на батуте

Мужчины

Украина: Николай Просторов

  • Квалификация - 7:00
  • Финал - 8:50

Триатлон

Микст, эстафета

Украина не представлена

  • Старт соревнований (медали) - 1:30

Стрельба из лука

Мужчины, индивидуальный разряд

Украина не представлена

  • Матч за бронзу - 10:30
  • Матч за золото - 10:45

Бадминтон

Мужчины, пары

Украина не представлена

  • Матч за бронзу - 13:40
  • Матч за золото - 14:30

Фехтование

Женщины, командный разряд, сабля

Украина не представлена

  • Матч за бронзу - 12:30
  • Матч за золото - 13:30

Дзюдо

Смешанные командные соревнования

Украина не представлена

  • Финальный блок (схватки за бронзу и финал) - 11:00-13:50

Регби 7

Женщины

Украина не представлена

  • Матч за бронзу - 11:30
  • Матч за золото - 12:00

Парусный спорт

Виндсерфинг

Украина не представлена

  • Женщины. Финал - 7:33
  • Мужчины. Финал - 8:33

Стрельба

Украина не представлена

Стендовая стрельба. Командный микст

  • Матч за бронзу - 6:30
  • Матч за золото - 7:05

Винтовка из 3-х положений на 50 метров

  • Женщины, финал - 10:00

Плавание

Баттерфляй, 100 метров

Украина не представлена

  • Мужчины, финал - 4:30

На спине, 200 метров

Украина не представлена

  • Женщины, финал - 4:37

Вольный стиль, 800 метров

Украина не представлена

  • Женщины, финал - 4:46

Вольный стиль, 50 метров

Украинец: Владислав Бухов

  • Полуфинал - 5:16

Эстафета, 4х100

Украина не представлена

  • Микст, финал - 5:43

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 81 кг

  • Финал - 9:50

Мужчины, до 96 кг

  • Финал - 13:50

Легкая атлетика

Финалы

Украина не представлена

  • Метание диска. Мужчины - 14:15
  • Эстафета 4х400. Микст - 15:35
  • Бег 100 метров. Женщины - 15:50

Квалификации

  • Бег 400 метров с барьерами. Женщины - 3:00-3:16

Украина: Виктория Ткачук, Рыжикова Анна, Мария Миколенко

  • Метание диска. Женщины - 3:30

Украина: Наталия Семенова

  • Прыжок в длину. Мужчины - 13:10

Украина: Владислав Мазур

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2020