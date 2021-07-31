"Бронзовий" матч Світоліної, батут і легка атлетика: за чим стежити сьогодні на Олімпіаді

Сьогодні, 31 Липня, на Олімпіаді в Токіо розіграють ще 21 комплект медалей. Українці поборються лише за два комплекти.
Детальніше про сьогоднішні виступи українців на ОІ-2020-у матеріалі РБК-Україна.
Головна медальна Надія сьогоднішнього дня лежить на тенісистці Еліні Світоліній, яка в матчі за "бронзу" битиметься з козашкою Оленою Рибакіною. У півфіналі Світоліна, здавалося, трохи втомленою і закономірно поступилася чешці Маркеті Вондрушової. Досягнення Світоліної і так вже увійшло в історію українського тенісу - жодного разу в індивідуальному розряді наші тенісисти не доходили до півфіналу ОІ. Тепер же Українка має шанс увійти і в історію олімпіад як" бронзовий " призер.
Суперника Світоліної-Олена Рабакіна, займає 21-е місце в рейтингу WTA. Українка тут на 6-му місці. При цьому в Токіо представниця Казахстану провела майже на 140 хвилин менше, ніж Світоліна - 501 проти 640.
Поєдинок між Світоліною і Рибакіною повинен початися відразу після завершення "бронзового" матчу в чоловічому розряді між Новаком Джоковичем і Пабло Корено Буста - старт о 9:00.
Ще українець, який має шанс поборотися сьогодні за медаль - Микола Просторов (стрибки на батуті). Для виходу у фінал йому потрібно потрапити в топ-8 з 16 гімнастів кваліфікації.
Детальний розклад ключових подій дня на Олімпіаді нижче:
Чоловіки, індивідуальний розряд
Жінки, індивідуальний розряд
Жінки, Парний розряд
Мікст, Парний розряд
Чоловік
Україна: Микола Просторов
Мікст, естафета
Україна не представлена
Чоловіки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
Чоловіки, пари
Україна не представлена
Жінки, командний розряд, шабля
Україна не представлена
Змішані командні змагання
Україна не представлена
Жінка
Україна не представлена
Віндсерфінг
Україна не представлена
Україна не представлена
Стендова стрільба. Командний мікст
Гвинтівка з 3-х положень на 50 метрів
Батерфляй, 100 метрів
Україна не представлена
На спині, 200 метрів
Україна не представлена
Вільний стиль, 800 метрів
Україна не представлена
Вільний стиль, 50 метрів
Українець: Владислав Бухов
Естафета, 4х100
Україна не представлена
Чоловіки, до 81 кг
Чоловіки, до 96 кг
Фінал
Україна не представлена
Кваліфікація
Україна: Вікторія Ткачук, Рижикова Анна, Марія Миколенко
Україна: Наталія Семенова
Україна: Владислав Мазур