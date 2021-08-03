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"Бронзовая" схватка в борьбе, старт Беленюка и финал для Бех-Романчук: за чем следить на ОИ

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 3 августа, в Токио разыграют еще 24 комплекта медалей Олимпийских игр-2020. Украинские спортсмены будут бороться за четыре медали.

Подробнее о выступлениях украинцев сегодня в Токио - в материале РБК-Украина.

Сегодня есть шанс пополнить семейную копилку олимпийских наград у Марини Бех-Романчук. Ее муж Михаил Романчук уже выиграл "серебро" и "бронзу" в плавании. Теперь очередь супруги. В финал прыжков в длину украинка прошла не без проблем, прыгнув лишь на 6.71 в первой попытке и совершив после два заступа. Лучший же результат сезона у Бех-Романчук 6.92. Правда, сразу у семи финалисток этот результат выше. Надеемся, что Марина приготовила свое лучшее выступление на финал Олимпиады.

Также сегодня в полуфинале будут выступать наши каноэчники-парники Павел Алтухов и Дмитрий Янчук. В случае успеха в полуфинале они будут бороться уже за медали в финальном заплыве.

Кроме этого за медали поборется украинский гимнаст Павел Пахнюк, который будет выступать в финале упражнений на брусьях.

В борьбе "бронзу" Украине может принести Алла Черкасова. Она вчера дошла до полуфинала, где и уступила, попав таким образом в "бронзовую" схватку. Кроме этого сегодня стартует в Токио еще один из претендентов на медаль Токио Жан Беленюк.

Подробнее о расписании выступлений украинцев ниже:

Гребля на байдарках и каноэ

Каноэ-двойка, 1000 м, мужчины

Украина: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук

  • 3:44 - полуфинал
  • 5:53 - финал

Легкая атлетика

400 метров, женщины

Украина: Татьяна Мельник

  • 4:01 - предварительный забег

Прыжки в длину, женщины

Украина: Марина Бех-Романчук

  • 4:50 - финал

200 метров, мужчины

Украина: Сергей Смелик

  • 5:37 - предварительный забег

Толкание ядра, мужчины

Украина: Игорь Мусиенко

  • 14:40 - квалификация

Борьба

Греко-римский стиль, мужчины

Украина: Парвиз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)

  • 6:00 - 1/8 финала
  • 12:15 - четвертьфиналы

Вольный стиль, женщины

Украина: Ирина Коляденко (до 62 кг)

  • 6:00 - 1/8 финала
  • 12:15 - полуфиналы

Украина: Алла Черкасова (до 68 кг)

  • 14:55 - схватка за бронзу

Спортивная гимнастика

Упражнения на брусьях, мужчины

Украина: Петр Пахнюк

  • 11:00 - финал

Конный спорт

Конкур

Украина: Александр Продан

  • 13:00 - квалификация

Синхронное плавание

Дуэт

Украина: Анастасия Савчук и Марта Федина

  • 13:30 - техническая программа
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