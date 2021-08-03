"Бронзова" сутичка в боротьбі, старт Беленюка і фінал для Бех-Романчук: за чим стежити на ОІ

Сьогодні, 3 серпня, в Токіо розіграють ще 24 комплекти медалей Олімпійських ігор-2020. Українські спортсмени боротимуться за чотири медалі.
Детальніше про виступи українців сьогодні в Токіо - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні є шанс поповнити сімейну скарбничку олімпійських нагород у Маріні Бех-Романчук. Її чоловік Михайло Романчук вже виграв "срібло " і" бронзу " в плаванні. Тепер черга дружини. У фінал стрибків у довжину українка пройшла не без проблем, стрибнувши лише на 6.71 в першій спробі і зробивши після два заступи. Найкращий же результат сезону у Бех-Романчук 6.92. Правда, відразу у семи фіналісток цей результат вище. Сподіваємося, що Марина приготувала свій найкращий виступ на фінал Олімпіади.
Також сьогодні у півфіналі виступатимуть наші каноечники-парники Павло Алтухов та Дмитро Янчук. У разі успіху в півфіналі вони будуть боротися вже за медалі у фінальному запливі.
Крім цього за медалі побореться український гімнаст Павло Пахнюк, який виступатиме у фіналі вправ на брусах.
У боротьбі "бронзу" Україні може принести Алла Черкасова. Вона вчора дійшла до півфіналу, де і поступилася, потрапивши таким чином в "Бронзову" сутичку. Крім цього сьогодні стартує в Токіо ще один з претендентів на медаль Токіо Жан Беленюк.
Детальніше про розклад виступів українців нижче:
Каное-двійка, 1000 м, чоловіки
Україна: Павло Алтухов, Дмитро Янчук
400 метрів, жінки
Україна: Тетяна Мельник
Стрибки в довжину, жінки
Україна: Марина Бех-Романчук
200 метрів, чоловіки
Україна: Сергій Смелик
Штовхання ядра, чоловіки
Україна: Ігор Мусієнко
Греко-римський стиль, чоловіки
Україна: Парвіз Насібов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)
Україна: Ірина Коляденко (до 62 кг)
Україна: Алла Черкасова (до 68 кг)
Україна: Петро Пахнюк
Конкур
Україна: Олександр Продан
Дует
Україна: Анастасія Савчук та Марта Федина