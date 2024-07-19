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"Бронював" від мобілізації. В Одесі на хабарництві викрили посадовця ОДА

П'ятниця 19 липня 2024 15:16
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"Бронював" від мобілізації. В Одесі на хабарництві викрили посадовця ОДА Фото: в Одесі на хабарництві викрили посадовця ОДА (od.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі затримано головного спеціаліста одного з відділів обласної державної адміністрації (ОДА) на хабарництві. Зловмисник вимагав гроші у директора критично важливого підприємства за надання відстрочки від мобілізації працівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Затриманий обіцяв "вплинути" на потрібних осіб в Міністерстві оборони та Міністерстві економіки України для ухвалення позитивного рішення за одну тисячу доларів.

"Поліцейські затримали зловмисника на робочому місці одразу після отримання ним неправомірної вигоди, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази", - пише Національна поліція.

Зловмиснику повідомили про підозру в одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Фото: в Одесі на хабарництві викрили посадовця ОДА (od.npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує вісім років тюрми.

Зокрема встановлюються й інші особи, які можуть бути причетні до схеми, а також громадяни, які могли скористатись послугами затриманого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України (СБУ) нещодавно ліквідувала п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Зокрема було викрито голову районного територіального центру комплектування (ТЦК) у Кривому Розі.

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