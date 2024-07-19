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"Бронировал" от мобилизации. В Одессе на взяточничестве разоблачили чиновника ОГА

Пятница 19 июля 2024 15:16
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"Бронировал" от мобилизации. В Одессе на взяточничестве разоблачили чиновника ОГА Фото: в Одессе на взяточничестве разоблачили чиновника ОГА (od.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе задержан главный специалист одного из отделов областной государственной администрации (ОДА) на взяточничестве. Злоумышленник требовал деньги у директора критически важного предприятия за предоставление отсрочки от мобилизации работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Задержанный обещал "повлиять" на нужных лиц в Министерстве обороны и Министерстве экономики Украины для принятия положительного решения за одну тысячу долларов.

"Полицейские задержали злоумышленника на рабочем месте сразу после получения им неправомерной выгоды, а следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства", - пишет Национальная полиция.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Фото: в Одессе на взяточничестве разоблачили чиновника ОГА (od.npu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит восемь лет тюрьмы.

В частности устанавливаются и другие лица, которые могут быть причастны к схеме, а также граждане, которые могли воспользоваться услугами задержанного.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно ликвидировала пять новых схем уклонения от мобилизации. В частности, был разоблачен глава районного территориального центра комплектования (ТЦК) в Кривом Роге.

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