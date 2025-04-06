Бронювання та відстрочка: що змінилося для українців у квітні

В Україні внесли зміни в процес бронювання від мобілізації та надання відстрочок. Зокрема, уряд розширив можливості для "броні" працівників ОПК, водоканалів та енергокомпаній, а в Резерв+ запустили відстрочки для ще однієї категорії осіб.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що змінилося за останній час для військовозобов'язаних українців.
Так, у Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю. Оформити її можуть не лише ті, чиї дані є в реєстрі Пенсійного фонду України, а й ті, хто зареєстрований у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).
Як подати запит на відстрочку:
Після цього користувач отримає сповіщення про результат розгляду запиту. Якщо система не знайде даних у реєстрі, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.
При собі необхідно мати:
Зазначимо, що загалом функція подання запиту на відстрочку у Резерв+ працює з осені минулого року. Вона доступна для:
Уряд нещодавно запровадив нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників критичних підприємств.
Що змінилося з 1 квітня:
Таким чином, бронювання за старими правилами більше не діє. Якщо підприємство оновило статус критичності, воно може продовжити бронювання працівників. В іншому випадку - статус необхідно оновити.
Якщо бронювання не оновилося, це може означати, що:
Важливо! Всі інші види відстрочок залишаються чинними та не припиняються з 1 квітня. Якщо у підприємства оновлений статус критичності, бронювання можна оформити через портал “Дія”
Додамо, також уряд розширив можливості для бронювання працівників ОПК, водоканалів та енергокомпаній, а саме:
Нагадаємо, що 15 листопада 2024 року, після повідомлень про аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та заброньованих працівників, уряд вирішив внести зміни до даного процесу.
Відтепер критерії критичності підприємств на регіональному та галузевому рівнях узгоджуються з Міністерством оборони та Міністерством економіки.
Крім того, з 1 грудня 2024 року всі заявки на бронювання подаються виключно через застосунок "Дія". Також запровадив щомісячний моніторинг підприємств і організацій для перевірки їх відповідності встановленим критеріям.
Додамо, наразі, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 10 січня 2025 року в Україні було заброньовано від 900 до 950 тисяч військовозобов’язаних осіб.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: пресслужба Міністерства економіки України, урядовий портал та Facebook-сторінка Волинського обласного ТЦК та СП.
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