Бронювання та відстрочка: що змінилося для українців у квітні

Відстрочки

Так, у Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю. Оформити її можуть не лише ті, чиї дані є в реєстрі Пенсійного фонду України, а й ті, хто зареєстрований у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

Як подати запит на відстрочку:

Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+.

Оберіть "Подати запит на відстрочку".

Виберіть відповідну категорію.

Після цього користувач отримає сповіщення про результат розгляду запиту. Якщо система не знайде даних у реєстрі, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.

При собі необхідно мати:

Оригінал документа, що підтверджує інвалідність.

Документ, що ідентифікує особу.

Зазначимо, що загалом функція подання запиту на відстрочку у Резерв+ працює з осені минулого року. Вона доступна для:

осіб з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення ПФУ;

студентів, аспірантів і докторантів;

багатодітних батьків, які виховують трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Бронювання

Уряд нещодавно запровадив нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників критичних підприємств.

Що змінилося з 1 квітня:

Бронювання можливе лише для підприємств з оновленим статусом критичності.

Подання заяв виключно в електронному форматі.

Термін опрацювання заяв - 72 години замість 24.

Таким чином, бронювання за старими правилами більше не діє. Якщо підприємство оновило статус критичності, воно може продовжити бронювання працівників. В іншому випадку - статус необхідно оновити.

Якщо бронювання не оновилося, це може означати, що:

Роботодавець не подав заявку на повторне бронювання.

Підприємство не підтвердило або не оновило статус критичності.

Важливо! Всі інші види відстрочок залишаються чинними та не припиняються з 1 квітня. Якщо у підприємства оновлений статус критичності, бронювання можна оформити через портал “Дія”

Додамо, також уряд розширив можливості для бронювання працівників ОПК, водоканалів та енергокомпаній, а саме: