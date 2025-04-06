Бронирование и отсрочка: что изменилось для украинцев в апреле

В Украине внесли изменения в процесс бронирования от мобилизации и предоставления отсрочек. В частности, правительство расширило возможности для "брони" работников ОПК, водоканалов и энергокомпаний, а в Резерв+ запустили отсрочки для еще одной категории лиц.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что изменилось за последнее время для военнообязанных украинцев.
Так, в Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью. Оформить ее могут не только те, чьи данные есть в реестре Пенсионного фонда Украины, но и те, кто зарегистрирован в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).
Как подать запрос на отсрочку:
После этого пользователь получит уведомление о результате рассмотрения запроса. Если система не найдет данных в реестре, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.
При себе необходимо иметь при себе:
Отметим, что в целом функция подачи запроса на отсрочку в Резерв+ работает с осени прошлого года. Она доступна для:
Правительство недавно ввело новые правила бронирования военнообязанных работников критических предприятий.
Что изменилось с 1 апреля:
Таким образом, бронирование по старым правилам больше не действует. Если предприятие обновило статус критичности, оно может продолжить бронирование работников. В противном случае - статус необходимо обновить.
Если бронирование не обновилось, это может означать, что:
Важно! Все остальные виды отсрочек остаются в силе и не прекращаются с 1 апреля. Если у предприятия обновленный статус критичности, бронирование можно оформить через портал "Дія"
Добавим, также правительство расширило возможности для бронирования работников ОПК, водоканалов и энергокомпаний, а именно:
Напомним, что 15 ноября 2024 года, после сообщений об аномальном росте количества критически важных предприятий и забронированных работников, правительство решило внести изменения в данный процесс.
Отныне критерии критичности предприятий на региональном и отраслевом уровнях согласовываются с Министерством обороны и Министерством экономики.
Кроме того, с 1 декабря 2024 года все заявки на бронирование подаются исключительно через приложение "Дія". Также ввел ежемесячный мониторинг предприятий и организаций для проверки их соответствия установленным критериям.
Добавим, сейчас, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на 10 января 2025 года в Украине было забронировано от 900 до 950 тысяч военнообязанных лиц.
При подготовке материала использовались: пресс-служба Министерства экономики Украины, правительственный портал и Facebook-страница Волынского областного ТЦК и СП.
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