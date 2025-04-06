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Бронирование и отсрочка: что изменилось для украинцев в апреле

Фото: в Резерв+ расширили опцию отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине внесли изменения в процесс бронирования от мобилизации и предоставления отсрочек. В частности, правительство расширило возможности для "брони" работников ОПК, водоканалов и энергокомпаний, а в Резерв+ запустили отсрочки для еще одной категории лиц.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что изменилось за последнее время для военнообязанных украинцев.

Отсрочки

Так, в Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью. Оформить ее могут не только те, чьи данные есть в реестре Пенсионного фонда Украины, но и те, кто зарегистрирован в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Как подать запрос на отсрочку:

  • Нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+.
  • Выберите "Подать запрос на отсрочку".
  • Выберите соответствующую категорию.

После этого пользователь получит уведомление о результате рассмотрения запроса. Если система не найдет данных в реестре, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

При себе необходимо иметь при себе:

  • Оригинал документа, подтверждающего инвалидность.
  • Документ, идентифицирующий личность.

Отметим, что в целом функция подачи запроса на отсрочку в Резерв+ работает с осени прошлого года. Она доступна для:

  • лиц с инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение ПФУ;
  • студентов, аспирантов и докторантов;
  • многодетных родителей, которые воспитывают троих детей до 18 лет в совместном браке.

Бронирование

Правительство недавно ввело новые правила бронирования военнообязанных работников критических предприятий.

Что изменилось с 1 апреля:

  • Бронирование возможно только для предприятий с обновленным статусом критичности.
  • Подача заявлений исключительно в электронном формате.
  • Срок обработки заявлений - 72 часа вместо 24.

Таким образом, бронирование по старым правилам больше не действует. Если предприятие обновило статус критичности, оно может продолжить бронирование работников. В противном случае - статус необходимо обновить.

Если бронирование не обновилось, это может означать, что:

  • Работодатель не подал заявку на повторное бронирование.
  • Предприятие не подтвердило или не обновило статус критичности.

Важно! Все остальные виды отсрочек остаются в силе и не прекращаются с 1 апреля. Если у предприятия обновленный статус критичности, бронирование можно оформить через портал "Дія"

Добавим, также правительство расширило возможности для бронирования работников ОПК, водоканалов и энергокомпаний, а именно:

  • Увеличена квота бронирования до 75% для предприятий, обеспечивающих централизованное водоснабжение, водоотведение, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру систем жизнеобеспечения.
  • Упрощены требования для энергетических компаний, пострадавших от войны - в частности, для производителей электрической и тепловой энергии, генерирующие мощности которых были повреждены или разрушены. Для них отменены требования об отсутствии налоговой задолженности и среднемесячной зарплаты не менее 20 тысяч гривен.
  • Также в список предприятий, которые могут бронировать своих людей, добавляют два предприятия Минобороны - Агентство оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

 

Напомним, что 15 ноября 2024 года, после сообщений об аномальном росте количества критически важных предприятий и забронированных работников, правительство решило внести изменения в данный процесс.

Отныне критерии критичности предприятий на региональном и отраслевом уровнях согласовываются с Министерством обороны и Министерством экономики.

Кроме того, с 1 декабря 2024 года все заявки на бронирование подаются исключительно через приложение "Дія". Также ввел ежемесячный мониторинг предприятий и организаций для проверки их соответствия установленным критериям.

Добавим, сейчас, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на 10 января 2025 года в Украине было забронировано от 900 до 950 тысяч военнообязанных лиц.

При подготовке материала использовались: пресс-служба Министерства экономики Украины, правительственный портал и Facebook-страница Волынского областного ТЦК и СП.

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