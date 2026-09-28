Бронирование приносит миллиарды бюджета: Кравченко назвал положительный эффект для экономики
Бронирование помогает предприятиям удерживать работников на официальной работе, а государство получает дополнительные поступления от налогов и зарплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и окружающей среды и экстоп-менеджера McKinsey Александра Кравченко в интервью Forbes.
"Видим положительный эффект от бронирования. Оно удерживает людей на официальных рабочих местах, где они работают на экономику и платят налоги", - подчеркнул Кравченко.
Отдельно Министр отметил влияние зарплатного критерия для бронирования. За два года средняя зарплата на критических предприятиях увеличилась с 14 200 до 26 000 гривен.
Кравченко отметил, что это дало бюджету более 157 млрд гривен, в частности, обеспечило значительные поступления в Пенсионный фонд.
В то же время, по данным Минэкономики, во время волны разбронирования мобилизовался лишь очень небольшой процент работников.
Сколько человек сейчас забронировано
Сейчас в Украине бронирование около 1,4 млн человек. Кравченко отметил, что количество забронированных продолжает расти.
Летом при пересмотре статуса критичности около 15% предприятий не подтвердили свой статус. Однако после этого количество забронированных начало быстро восстанавливаться.
При этом конкретных изменений в действующий статус бронирования пока нет. По словам Кравченко, правительство вместе с Министерством обороны работает над переосмыслением долгосрочного подхода к бронированию и мобилизации.
Где больше всего забронированных работников
Больше всего работников с бронированием приходится на перерабатывающую промышленность. На эту ветвь приходится около 20% всех забронированных.
Еще 12% составляют работники транспорта и логистики, 10% – торговли, 9% – энергетики и 8% – сельского хозяйства.
По словам Кравченко, распределение зависит прежде всего от количества экономически активных предприятий в конкретной отрасли, их расположения и близости к территориям, где ведутся боевые действия.
Также на него оказывает влияние гендерное соотношение работников на предприятиях.
Напомним, в сентябре Минобороны завершило пересмотр решений о критической важности предприятий оборонно-промышленного комплекса, принятых до 7 июля 2026 года.
По результатам проверки статус критически важных подтвердили 86% компаний ОПК. Они сохранили возможность бронировать военнообязанных работников.
Еще 14% предприятий не подтвердили критичность. В то же время, они могут восстановить статус, если подадут в Минобороны полный пакет необходимых документов.