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Бронирование приносит миллиарды бюджета: Кравченко назвал положительный эффект для экономики

11:19 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Бронирование приносит миллиарды бюджета: Кравченко назвал положительный эффект для экономики Фото: министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко (facebook.com/oleksandr.kravchenko)
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Бронирование помогает предприятиям удерживать работников на официальной работе, а государство получает дополнительные поступления от налогов и зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и окружающей среды и экстоп-менеджера McKinsey Александра Кравченко в интервью Forbes.

"Видим положительный эффект от бронирования. Оно удерживает людей на официальных рабочих местах, где они работают на экономику и платят налоги", - подчеркнул Кравченко.

Отдельно Министр отметил влияние зарплатного критерия для бронирования. За два года средняя зарплата на критических предприятиях увеличилась с 14 200 до 26 000 гривен.

Кравченко отметил, что это дало бюджету более 157 млрд гривен, в частности, обеспечило значительные поступления в Пенсионный фонд.

В то же время, по данным Минэкономики, во время волны разбронирования мобилизовался лишь очень небольшой процент работников.

Сколько человек сейчас забронировано

Сейчас в Украине бронирование около 1,4 млн человек. Кравченко отметил, что количество забронированных продолжает расти.

Летом при пересмотре статуса критичности около 15% предприятий не подтвердили свой статус. Однако после этого количество забронированных начало быстро восстанавливаться.

При этом конкретных изменений в действующий статус бронирования пока нет. По словам Кравченко, правительство вместе с Министерством обороны работает над переосмыслением долгосрочного подхода к бронированию и мобилизации.

Где больше всего забронированных работников

Больше всего работников с бронированием приходится на перерабатывающую промышленность. На эту ветвь приходится около 20% всех забронированных.

Еще 12% составляют работники транспорта и логистики, 10% – торговли, 9% – энергетики и 8% – сельского хозяйства.

По словам Кравченко, распределение зависит прежде всего от количества экономически активных предприятий в конкретной отрасли, их расположения и близости к территориям, где ведутся боевые действия.

Также на него оказывает влияние гендерное соотношение работников на предприятиях.

Напомним, в сентябре Минобороны завершило пересмотр решений о критической важности предприятий оборонно-промышленного комплекса, принятых до 7 июля 2026 года.

По результатам проверки статус критически важных подтвердили 86% компаний ОПК. Они сохранили возможность бронировать военнообязанных работников.

Еще 14% предприятий не подтвердили критичность. В то же время, они могут восстановить статус, если подадут в Минобороны полный пакет необходимых документов.

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