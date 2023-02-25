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Бронювання працівників: Мінагрополітики визначило, на яких підприємствах це можливо

Фото: Мінагрополітики визначило, на яких підприємствах можливе бронювання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мінагрополітики визначило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. Для військовозобов'язаних працівників цих підприємств можливе бронювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінагрополітики.

За даними прес-служби, визначення критично важливих підприємств, здійснюються за такими критеріями:

  • 1) підприємства, які обробляють землі с/г призначення на площі не менше 1000 га або мають застрахованих працівників не менше 50 осіб;
  • 2) підприємства основним видом діяльності, станом на 1 січня 2022 року, є КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223.

Наразі підприємства, що обробляють понад 1000 га можуть подавати заявки на визначення підприємства критично важливим через ДАР, інші підприємства подають заявки на визначення підприємства критично важливими в установленому порядку, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

1. підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

2. підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

3. підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Міністерство аграрної політики