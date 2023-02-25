Бронювання працівників: Мінагрополітики визначило, на яких підприємствах це можливо

Мінагрополітики визначило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. Для військовозобов'язаних працівників цих підприємств можливе бронювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінагрополітики.
За даними прес-служби, визначення критично важливих підприємств, здійснюються за такими критеріями:
Наразі підприємства, що обробляють понад 1000 га можуть подавати заявки на визначення підприємства критично важливим через ДАР, інші підприємства подають заявки на визначення підприємства критично важливими в установленому порядку, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:
1. підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
2. підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;
3. підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.