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Бронирование работников: Минагрополитики определило, на каких предприятиях это возможно

Фото: Минагрополитики определило, на каких предприятиях возможно бронирование (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минагрополитики определило критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период. Для военнообязанных работников этих предприятий возможно бронирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, определения критически важных предприятий осуществляются по следующим критериям:

  • 1) предприятия, обрабатывающие земли с/х назначения на площади не менее 1000 га или имеющие застрахованных работников не менее 50 человек;
  • 2) предприятия основным видом деятельности, по состоянию на 1 января 2022 года, является КВЭД, указанный в приказе Минагрополитики от 21.02.2023 № 223.

В настоящее время предприятия, обрабатывающие более 1000 га, могут подавать заявки на определение предприятия критически важным через ДАР, другие предприятия подают заявки на определение предприятия критически важными в установленном порядке, сообщили в пресс-службе.

Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:

1. предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);

2. предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

3. предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Министерство аграрной политики