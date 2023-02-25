Бронирование работников: Минагрополитики определило, на каких предприятиях это возможно

По данным пресс-службы, определения критически важных предприятий осуществляются по следующим критериям:

1) предприятия, обрабатывающие земли с/х назначения на площади не менее 1000 га или имеющие застрахованных работников не менее 50 человек;

2) предприятия основным видом деятельности, по состоянию на 1 января 2022 года, является КВЭД, указанный в приказе Минагрополитики от 21.02.2023 № 223.

В настоящее время предприятия, обрабатывающие более 1000 га, могут подавать заявки на определение предприятия критически важным через ДАР, другие предприятия подают заявки на определение предприятия критически важными в установленном порядке, сообщили в пресс-службе.

Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:

1. предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);

2. предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

3. предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.