Бронювання по-новому: як Кабмін змінив правила, які ліміти та які умови для 100% квот

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, головне завдання ухвалених рішень - навести лад у системі, надати чесні та зрозумілі правила для всіх і викорінити зловживання.

Головні зміни в системі бронювання:

Скасування 100% квот та ліміт у 95% для ОПК і енергетики:

Максимальний рівень бронювання, зокрема для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів, більше не становитиме 100% - його встановлено на рівні до 95% військовозобов'язаних працівників.

Як пояснили в Уряді та Міноборони: зменшення граничних обсягів стосується насамперед допоміжного й обслуговуючого персоналу, тоді як критично важливий персонал (який безпосередньо виробляє зброю, виконує оборонні контракти чи відновлювальні роботи) має бути заброньований повністю. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення.

Відокремлення критичності від економічних показників та перегляд критеріїв:

Критично важливими залишаються сфери ОПК, енергетики, зв'язку, логістики, ЖКГ тощо. Водночас галузеві та регіональні критерії перевірятимуть на зловживання: центральні органи виконавчої влади та ОВА мають переглянути їх протягом 10 днів з моменту набуття чинності змінами.

Зауваження: Перегляд не означає автоматичного скасування статусів для всіх - підприємства, чиї критерії не зміняться, збережуть статус критичних.

Створення Координаційного центру з організації бронювання:

При Кабміні створено тимчасовий консультативно-дорадчий орган під головуванням заступника міністра економіки та довкілля і заступника міністра оборони.

Функції Центру: узгодження критеріїв критичності, розгляд звернень щодо визначення критичності або скасування цього статусу (зокрема за наданням правоохоронців), а також погодження збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Терміни розгляду: стандартний строк розгляду звернень органів влади - до 1 місяця, у невідкладних випадках - до 7 робочих днів.

Розробка механізму 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання:

Уряд готує механізм, який дасть змогу підприємству повністю бронювати працівників, якщо воно регулярно й добровільно залучатиме частину з них до військової служби. За людиною зберігатиметься робоче місце та зарплата, вона чітко знатиме термін і місце служби.

Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом мають пропрацювати та затвердити цей прозорий механізм до 1 грудня.

Посилення відповідальності за ухилення від служби:

Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення, забезпечуючи однакові правила для всіх.

Підрахунок квот:

Громадяни, які мають відстрочку з інших підстав (зокрема багатодітні батьки, опікуни тощо), враховуються в квоту під час розрахунку граничного відсотка заброньованих на підприємстві.

Заяви урядовців:

Прем’єр-міністр Сергій Корецький:

"Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Водночас безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом. Ці рішення непрості, але їх потрібно ухвалювати".

Міністр оборони України Євгеній Хмара:

"Підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво. Водночас бронювання не має ставати інструментом для зловживань. Має бути прозорість. Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю".