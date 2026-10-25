Бронирование по-новому: как Кабмин изменил правила, какие лимиты и условия для 100% квот

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, главная задача принятых решений - навести порядок в системе, предоставить честные и понятные правила для всех и искоренить злоупотребления.

Главные изменения в системе бронирования:

Отмена 100% квот и предел в 95% для ОПК и энергетики:

Максимальный уровень бронирования, в частности, для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, больше не составит 100% - он установлен на уровне до 95% военнообязанных работников.

Как пояснили в правительстве и Минобороны: уменьшение предельных объемов касается, прежде всего, вспомогательного и обслуживающего персонала, тогда как критически важный персонал (который непосредственно производит оружие, выполняет оборонные контракты или восстановительные работы) должен быть забронирован полностью. Если для бесперебойной работы необходимо забронировать больше, предприятие сможет подать обоснованное обращение.

Отделение критичности от экономических показателей и пересмотр критериев:

Критически важными остаются сферы ОПК, энергетики, связи, логистики, ЖКХ. В то же время отраслевые и региональные критерии будут проверяться на злоупотребления: центральные органы исполнительной власти и ОВА должны пересмотреть их в течение 10 дней с момента вступления в силу изменений.

Примечание: Пересмотр не означает автоматической отмены статусов для всех - предприятия, чьи критерии не изменятся, сохранят статус критических.

Создание Координационного центра по организации бронирования:

При Кабмине создан временный консультативно-совещательный орган под председательством замминистра экономики и окружающей среды и замминистра обороны.

Функции Центра: согласование критериев критичности, рассмотрение обращений по поводу определения критичности или отмены этого статуса (в том числе по предоставлению правоохранителей), а также согласование увеличения объемов бронирования более 50%.

Сроки рассмотрения: стандартный срок рассмотрения обращений органов власти - до 1 месяца, в неотложных случаях - до 7 рабочих дней.

Разработка механизма 100% бронирования при выполнении мобилизационного обязательства:

Правительство готовит механизм, который позволит предприятию полностью бронировать работников, если оно будет регулярно и добровольно привлекать часть из них на военную службу. За человеком будет сохраняться рабочее место и зарплата, он будет четко знать срок и место службы.

Минобороны и Минэкономики вместе с бизнесом должны проработать и утвердить этот прозрачный механизм до 1 декабря.

Ужесточение ответственности за уклонение от службы:

Министерство обороны усиливает ответственность за уклонение, обеспечивая равные правила для всех.

Подсчет квот:

Граждане, имеющие отсрочку по другим основаниям (в частности, многодетные родители, опекуны и т.п.), учитываются в квоту при расчете предельного процента забронированных на предприятии.

Заявления чиновников:

Премьер-министр Сергей Корецкий:

"Ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч. А люди, защищающие страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой. В то же время безусловное полное бронирование нечестно по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений. Были компании, созданные специально под бронирование, и это стало бизнесом".

Министр обороны Украины Евгений Хмара:

"Предприятия должны иметь возможность планировать работу, содержать специалистов и наращивать производство. В то же время бронирование не должно становиться инструментом для злоупотреблений. Должна быть прозрачность. Нам нужны и люди, защищающие Украину на фронте, и специалисты, которые снабжают их оружием".