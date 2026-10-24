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Кабмін оновив визначення критичності: критерії підприємств мають переглянути за 10 днів

12:30 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Кабмін оновив визначення критичності: критерії підприємств мають переглянути за 10 днів Фото: засідання Кабінету міністрів України (facebook.com/KabminUA)
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Уряд уточнив визначення критичної важливості підприємств. Через це центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії, за якими компанії визнають критично важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Після набуття змінами чинності центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації матимуть 10 днів, щоб переглянути критерії критичності. Під час цієї роботи вони повинні врахувати уточнене визначення критичної важливості.

Перегляду підлягають як галузеві, так і регіональні критерії. Оновлені вимоги мають погодити з Координаційним центром.

Чи втратять підприємства статус критично важливих

Перегляд критеріїв не означає, що всі підприємства автоматично втратять статус критично важливих. Рішення уряду також не передбачає автоматичної повторної оцінки кожної компанії.

У Міністерстві економіки та довкілля наголошують, що перегляд критеріїв є стандартною процедурою, яку відповідальні органи влади проводять регулярно.

Підприємства, які раніше отримали статус критично важливих за критеріями, що після перегляду залишаться без змін, збережуть його. За оцінкою міністерства, таких компаній має бути переважна більшість.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабмін фіналізував зміни до системи бронювання працівників. Зокрема, уряд скасував можливість безумовного бронювання 100% персоналу, у тому числі на підприємствах енергетики та оборонно-промислового комплексу.

Водночас для цих галузей передбачили можливість подавати обґрунтовані звернення щодо повного бронювання за виробничої потреби.

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