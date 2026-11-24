Від чого тепер рахують 95%

У Раді зброярів розповіли, що раніше виробники ОПК могли бронювати до 95% військовозобов'язаних працівників. Розрахунок при цьому здійснювали на основі чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про критичність підприємства. Навіть якщо виробництво розширювалося і кількість працівників зростала, це не дозволяло автоматично збільшувати кількість заброньованих.

Тепер це обмеження скасовано, повідомили в організації. Квоту 95% розраховуватимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства. У Раді вважають, що для українських виробників це можливість масштабувати команди й виробництво без додаткових бюрократичних обмежень, пов'язаних із фіксованою чисельністю.

Скасування цієї норми в Раді назвали однією з ключових адвокаційних вимог. За їхніми словами, питання системно порушували в діалозі з державними органами.

У Мінекономіки підтвердили, що сам ліміт у 95% не змінюється, а змінюється база його розрахунку. Підприємства оборонної промисловості та паливно-енергетичного комплексу мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до ліміту.

Також Координаційний центр може рекомендувати збільшити ліміт для стратегічно важливого підприємства. Для цього відповідний орган влади має пояснити, чому 95% недостатньо. Така рекомендація не означає автоматичного збільшення ліміту.

Наступний пріоритет - строки розгляду звернень

У Раді зазначили, що на досягнутому не зупиняються. Наступним пріоритетом організація називає скорочення строків розгляду звернень Координаційним центром.

Наразі пришвидшена процедура розгляду, до 7 робочих днів, передбачена лише для окремих невідкладних звернень. Позиція Ради, за її словами, незмінна: усі питання, що стосуються ОПК, мають розглядатися за пришвидшеною процедурою, до 7 робочих днів.

В умовах повномасштабної війни оборонні виробники не повинні додатково доводити терміновість своїх потреб, наголосили в Раді. Там пообіцяли й надалі працювати над тим, щоб правила бронювання відповідали реальним потребам українського ОПК. Також організація подякувала Міністерству оборони за розуміння важливості питання та відстоювання інтересів виробників на рівні Кабміну.