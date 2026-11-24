Уряд змінив спосіб розрахунку ліміту бронювання для підприємств ОПК: 95% рахуватимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників, а не від чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про критичність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську раду зброярів.
У Раді зброярів розповіли, що раніше виробники ОПК могли бронювати до 95% військовозобов'язаних працівників. Розрахунок при цьому здійснювали на основі чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про критичність підприємства. Навіть якщо виробництво розширювалося і кількість працівників зростала, це не дозволяло автоматично збільшувати кількість заброньованих.
Тепер це обмеження скасовано, повідомили в організації. Квоту 95% розраховуватимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства. У Раді вважають, що для українських виробників це можливість масштабувати команди й виробництво без додаткових бюрократичних обмежень, пов'язаних із фіксованою чисельністю.
Скасування цієї норми в Раді назвали однією з ключових адвокаційних вимог. За їхніми словами, питання системно порушували в діалозі з державними органами.
У Мінекономіки підтвердили, що сам ліміт у 95% не змінюється, а змінюється база його розрахунку. Підприємства оборонної промисловості та паливно-енергетичного комплексу мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до ліміту.
Також Координаційний центр може рекомендувати збільшити ліміт для стратегічно важливого підприємства. Для цього відповідний орган влади має пояснити, чому 95% недостатньо. Така рекомендація не означає автоматичного збільшення ліміту.
У Раді зазначили, що на досягнутому не зупиняються. Наступним пріоритетом організація називає скорочення строків розгляду звернень Координаційним центром.
Наразі пришвидшена процедура розгляду, до 7 робочих днів, передбачена лише для окремих невідкладних звернень. Позиція Ради, за її словами, незмінна: усі питання, що стосуються ОПК, мають розглядатися за пришвидшеною процедурою, до 7 робочих днів.
В умовах повномасштабної війни оборонні виробники не повинні додатково доводити терміновість своїх потреб, наголосили в Раді. Там пообіцяли й надалі працювати над тим, щоб правила бронювання відповідали реальним потребам українського ОПК. Також організація подякувала Міністерству оборони за розуміння важливості питання та відстоювання інтересів виробників на рівні Кабміну.
На початку жовтня питання квот для ОПК знову постало на порядку денному. Мінекономіки пропонувало знизити квоту бронювання зі 100% до 85%, проти чого виступили Рада зброярів і NAUDI. Асоціація NAUDI також звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з проханням не допустити зниження квоти. У зверненні від 12 жовтня вона застерігала, що скорочення може призвести до втрати дефіцитних фахівців.
23 жовтня Кабмін ухвалив нові правила бронювання: максимальний рівень для підприємств ОПК та енергетики встановили на рівні до 95% замість 100%. Далі уряд продовжив до 20 грудня бронювання працівників підприємств, у яких закінчився або закінчується статус критичності, на підставі постанови від 19 листопада №1452.