Бронювання має продовжуватися під час проведення аудиту, – Укрметалургпром

Зокрема, вже зараз підприємства ГМК через дефіцит робочої сили довше проводять ремонти та запуски обладнання, виготовляють менше продукції, ніж могли б. Якщо не внести якісні зміни до механізму бронювання, то ситуація для ГМК лише погіршиться і, як наслідок, негативно вплине на економіку країни.

"Можливості випуску продукції великих підприємств не є прямо пропорційними обсягу мобілізації персоналу. Якщо, наприклад, у нас мобілізували 10% персоналу, це не означає, що зменшимо виробництво на 10%. Наразі на наших підприємствах мобілізовано 15-20% співробітників. Відтак бізнес не просто стикається з ризиком зниження виробництва на 15-20%, а може повністю зупинитися через дефіцит працівників", - пояснив Каленков.

Він також зауважив, що підприємства ГМК вступають у нерівну конкуренцію з тіньовою економікою, оскільки мають прозорий кадровий облік та "білі" зарплати: щоб виконати план по мобілізації, співробітникам ТЦК достатньо просто прийти на прохідну заводу і за раз роздати сотні чи навіть тисячі повісток.

"Ми хочемо, але не встигаємо забронювати людей, яких тільки-но прийняли на роботу. Процес оформлення документів для бронювання може тривати кілька місяців. Доки готуються документи на бронювання, цих людей можуть мобілізувати! Крім того, на підприємствах часто мобілізують кваліфікований персонал, підготовка заміни якому триває кілька років", - підкреслив Каленков.

Він наголосив, що "білий" бізнес зацікавлений у тому, щоб у сфері бронювання було наведено порядок, адже будь-яке зловживання б’є не по "сірих" компаніях, а по легальному сектору економіки.

"Однак рішення про аудит реалізується неправильно, і негативно впливає на економіку. Перша помилка - призупинено не лише видання "критичного" статусу новим підприємствам, а й продовження бронювання для працівників підприємств, які вже мають цей статус. Крім того, наші підприємства набували цього статусу через Мінекономіки, а не через ОВА, де було знайдено основні зловживання. За ідеєю, наші підприємства взагалі не повинні були мати проблеми, але вони виникли й у нас", - пояснив експерт.

Він висловив переконання, що наразі необхідно ухвалити рішення на рівні уряду, щоб Мінекономіки та інші держоргани продовжили статус критичності підприємствам, які вже отримували цей статус через міністерство та затверджували списки на бронювання працівників.

Крім того, необхідно запровадити автоматичне бронювання на 3 місяці для працівників, яких тільки-но прийняли на роботу. А також - збільшити до 85% квоту на бронювання персоналу підприємствам галузі, зокрема підприємств на прифронтових територіях (зона 100 км від лінії фронту).

Нагадаємо, як раніше зазначалось, станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовано від мобілізації 906 тисяч громадян.