Бронирование должно продолжаться во время проведения аудита, – Укрметаллургпром

В частности, уже сейчас предприятия ГМК из-за дефицита рабочей силы дольше проводят ремонты и запуски оборудования, производят меньше продукции, чем могли бы. Если не внести качественные изменения в механизм бронирования, то ситуация для ГМК только ухудшится и, как следствие, окажет негативное влияние на экономику страны.

"Возможности выпуска продукции крупных предприятий не прямо пропорциональны объему мобилизации персонала. Если, например, у нас мобилизовали 10% персонала, это не значит, что уменьшим производство на 10%. Сейчас на наших предприятиях мобилизовано 15-20% сотрудников. Следовательно, бизнес не просто сталкивается с риском снижения производства на 15-20%, а может полностью остановиться из-за дефицита работников", - пояснил Каленков.

Он также отметил, что предприятия ГМК вступают в неравную конкуренцию с теневой экономикой, поскольку имеют прозрачный кадровый учет и "белые" зарплаты: чтобы выполнить план по мобилизации, сотрудникам ТЦК достаточно просто прийти на проходную завода и раздать сотни или даже тысячи повесток.

"Мы хотим, но не успеваем забронировать людей, которых только что приняли на работу. Процесс оформления документов для бронирования может длиться несколько месяцев. Пока готовятся документы на бронирование, этих людей могут мобилизовать! Кроме того, на предприятиях часто мобилизуют квалифицированный персонал, подготовка замены которому длится несколько лет", – подчеркнул Каленков.

Он подчеркнул, что "белый" бизнес заинтересован в том, чтобы в сфере бронирования был наведен порядок, ведь любое злоупотребление бьет не по "серым" компаниям, а по легальному сектору экономики.

"Однако решение об аудите реализуется неправильно, и негативно влияет на экономику. Первая ошибка - приостановлена не только відача "критического" статуса новым предприятиям, но и продолжение бронирования для работников предприятий, уже имеющих этот статус. Кроме того, наши предприятия приобретали этот статус через Минэкономики, а не через ОВА, где были найдены основные злоупотребления. По идее наши предприятия вообще не должны были иметь проблемы, но они возникли и у нас", – пояснил эксперт.

Он выразил убеждение, что сейчас необходимо принять решение на уровне правительства, чтобы Минэкономики и другие госорганы продлили статус критичности предприятиям, которые уже получали этот статус через министерство и утверждали списки бронирования работников.

Кроме того, необходимо ввести автоматическое бронирование на 3 месяца для работников, которых только что приняли на работу. А также – увеличить до 85% квоту на бронирование персонала предприятиям отрасли, в том числе предприятий на прифронтовых территориях (зона 100 км от линии фронта).

Напомним, как ранее отмечалось, на конец октября 2024 года в Украине забронировано от мобилизации 906 тысяч граждан.