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Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але поки не для всіх, - Федоров

Україна, Четвер 27 червня 2024 21:16
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Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але поки не для всіх, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Електронне бронювання у "Дії" запрацює на початку липня. Однак спершу послуга буде доступною лише для критично важливих підприємств.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерства.

"Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі "Дія". Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни", - повідомив Федоров.

За його словами, бета-тест послуги планують розпочати на початку липня.

Електронне бронювання

Зазначимо, зараз для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.

7 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до сервісу "Дія". Це зробить процес бронювання набагато легшим та швидшим Як повідомили у Мінцифри, він займатиме близько однієї години.

Детальніше про бронювання у "Дії" - у матеріалі РБК-Україна.

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Михайло Федоров Мінцифра Дія Мобілізація в Україні
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