Бронирование в "Дії" заработает в июле, но пока не для всех, - Федоров

Электронное бронирование в "Дії" заработает в начале июля. Однако сначала услуга будет доступна только для критически важных предприятий.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.

"Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны", - сообщил Федоров. По его словам, бета-тест услуги планируют начать в начале июля.