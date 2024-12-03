Бронювання у "Дії" повернулось: що це означає для підприємств

В Україні з 1 грудня на порталі "Дія" знову запрацювала функція бронювання працівників для критично важливих підприємств. Тепер компанії можуть швидко резервувати персонал без візитів до держустанов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

З 1 грудня на порталі "Дія" знову стала доступною функція бронювання працівників для критичних підприємств. Ця ініціатива допомагає компаніям, які забезпечують життєво важливі послуги, швидко та зручно резервувати персонал без зайвої бюрократії.

Як це працює

Система автоматично підтягує актуальну інформацію про працівників, які доступні для бронювання, і перевіряє відповідність вимогам. Дані одразу передаються в реєстр "Оберіг", що значно спрощує процес для підприємств і усуває потребу у фізичному підписанні наказів або відвідуванні державних установ і ТЦК.

У разі позитивного рішення інформація автоматично відображається у системі "Резерв+" - це дозволяє керівникам підприємств оперативно отримувати підтвердження без додаткових запитів.

Функция бронирования через "Дію"

Функція бронювання через "Дію" є частиною державної стратегії цифровізації, спрямованої на скорочення бюрократичних процедур та створення зручних умов для бізнесу.

Чому це важливо

Бронювання працівників особливо актуальне для підприємств енергетики, транспорту, зв’язку, медицини та інших критичних галузей, які потребують стабільності у виконанні своїх функцій навіть в умовах складної ситуації в країні.