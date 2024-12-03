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Бронирование в "Дії" вернулось: что это значит для предприятий

Украина, Вторник 03 декабря 2024 17:34
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Бронирование в "Дії" вернулось: что это значит для предприятий Фото: как работает новое бронирование через Дію (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине с 1 декабря на портале "Дія" вновь заработала функция бронирования сотрудников для критически важных предприятий. Теперь компании могут быстро резервировать персонал без визитов в госучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

С 1 декабря на портале "Дія" снова стала доступной функция бронирования сотрудников для критических предприятий. Эта инициатива помогает компаниям, которые обеспечивают жизненно важные услуги, быстро и удобно резервировать персонал без лишней бюрократии.

Как это работает

Система автоматически подтягивает актуальную информацию о сотрудниках, доступных для бронирования, и проверяет соответствие требованиям. Данные сразу передаются в реестр "Оберіг", что значительно упрощает процесс для предприятий и устраняет необходимость в физическом подписании приказов или посещении госучреждений и ТЦК.

В случае положительного решения информация автоматически отображается в системе "Резерв+" - это позволяет руководителям предприятий оперативно получать подтверждения без дополнительных запросов.

Функция бронирования через "Дію"

Функция бронирования через "Дію" является частью государственной стратегии цифровизации, направленной на сокращение бюрократических процедур и создание удобных условий для бизнеса.

Почему это важно

Бронирование сотрудников особенно актуально для предприятий энергетики, транспорта, связи, медицины и других критических отраслей, которым необходима стабильность в выполнении своих функций даже в условиях сложной ситуации в стране.

Напомним,что Кабмин упростили процесс сертификации операторов разминирования. Теперь подать заявку можно онлайн через портал "Дія".

Кроме того, в приложении "Дія" появится новая опция. С помощью нее желающие могут получить и продлить разрешения на владение оружием.

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