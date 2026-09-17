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Броня плюс роботы: в Британии хотят научить бронемашину Ajax управлять НРК

08:01 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Лев Шевченко
Броня плюс роботы: в Британии хотят научить бронемашину Ajax управлять НРК Фото: бронемашина Ajax (Wikipedia)
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Компания General Dynamics Land Systems-UK и ARX Robotics UK начали сотрудничество по разработке автономных возможностей поддержки для бронемашины Ajax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий прессрелиз компаний General Dynamics Land Systems-UK и ARX Robotics.

Что предполагает интеграция Ajax и Hector

Суть сотрудничества - соединить наземного робота Hector от ARX Robotics с бронемашиной Ajax через открытый стандарт Generic Vehicle Architecture (GVA). Если это удастся, экипаж Ajax сможет прямо из машины ставить роботу задачи, следить за ним и применять его во время разведки, охраны или боя — снижая риск для личного состава.

Ajax выбрали не случайно: это одна из самых современных цифровых бронемашин на вооружении, которая уже умеет собирать и обрабатывать данные и координировать технику на поле боя. В компаниях рассчитывают, что робот-напарник рядом с машиной расширит радиус действия подразделения, улучшит ситуационную осведомлённость и уменьшит количество людей, которых приходится подвергать опасности.

Зачем Британии собственное производство роботов

Помимо технической части, GDLS-UK и ARX Robotics договорились проработать и вопросы производства - от финальной сборки до обработки деталей на станках с ЧПУ, развития поставщиков и подготовки персонала.

Опираться планируют на мощности GDLS-UK в Мертир-Тидвиле и Окдейле в Южном Уэльсе, где компания уже поддерживает более 700 рабочих мест, а вся программа Ajax обеспечивает занятость более 4 100 человек в стране.

Вице-президент и генеральный директор GDLS-UK Скотт Милн связывает сотрудничество с доктриной Британской армии "20-40-40", которая предполагает объединение пилотируемых, беспилотных и автономных систем в единую взаимосвязанную силу.

CEO ARX Robotics UK Дэвид Робертс говорит, что армии не стоит выбирать между существующей техникой и новым поколением роботов - лучше объединить их в одну силу. По его словам, тандем Ajax и Hector позволит расширить радиус действия пилотируемых платформ и сократить количество солдат, которых нужно подвергать опасности, а параллельно - выстроить британскую промышленность, способную самостоятельно производить и поддерживать такие системы.

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Наземные роботизированные комплексы все активнее становятся элементом фронтовой логистики и в Украине: во время парада в честь 35-й годовщины Независимости по Крещатику впервые проехали 30 украинских НРК шести моделей, а Минобороны сообщало о более чем 100 тысячах логистических и эвакуационных миссий, выполненных роботами с начала 2026 года.

В то же время, Британия и Украина в течение года расширяли собственное оборонно-промышленное сотрудничество: стороны подписали дорожную карту оборонного партнерства на 2026 год, что определяет совместные проекты в сферах противовоздушной обороны, дронов и авиации.

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