Замість лопати на позиціях: військо застосовуватиме броньований екскаватор UAT-SPIDER
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним Силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Машина отримала броньовану кабіну, захищені агрегати та широкі інженерні можливості для роботи безпосередньо на позиціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Для чого спроєктували навантажувач UAT-SPIDER
UAT-SPIDER виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має багаторічний досвід створення бронетехніки для Сил оборони. Великі, середні і малі бронемашини цього виробника з 2022 року успішно виконують військові місії із захисту суверенітету України.
Броньований екскаватор-навантажувач спроєктували спеціально під запити військових інженерних підрозділів, які потребують подібної техніки. Під час випробувань UAT-SPIDER підтвердив заявлені характеристики та можливості.
Машину призначено насамперед для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг. Вона здатна прокладати тимчасові дороги, рити траншеї й котловани, проводити виїмки ґрунту, зводити насипи та виконувати інші землерийні й ландшафтні роботи.
Фото: UAT-SPIDER (сайт Міноборони)
Тактико-технічні характеристики та бронезахист UAT-SPIDER
Кабіна та важливі вузли екскаватора мають протикульний і протимінний захист стандарту STANAG 4569 Level 1. Машина важить трохи більше 10 тонн, вантажопідйомність перевищує 3 тонни, а максимальна швидкість сягає майже 40 км/год. При цьому UAT-SPIDER має високу маневровість і може працювати в обмеженому просторі та важкодоступних місцях.
Броньований UAT-SPIDER виготовили на базі одного з найнадійніших і найефективніших багатофункціональних екскаваторів-навантажувачів іноземного виробництва. Серед його особливостей:
- ремонтопридатність систем агрегатів;
- тривалий ресурс роботи;
- зрозумілий алгоритм управління;
- доступність запчастин і витратних матеріалів;
- високі тактико-технічні характеристики;
- широкі інженерні можливості;
- простота обслуговування.
Для переміщення UAT-SPIDER може обходитися без транспортувального тралу.
Нагадаємо, наприкінці липня Міноборони кодифікувало та допустило до використання у військах броньований евакуаційний тягач INGUAR-4 — спеціальну машину, покликану оперативно витягати з поля бою бронетехніку вагою до 30 тонн.
Також цього літа відомство кодифікувало розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Tanchik Droid 12.7, оснащений кулеметом — розробку українського виробника, створену спеціально для умов сучасної війни високої інтенсивності.