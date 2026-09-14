Замість лопати на позиціях: військо застосовуватиме броньований екскаватор UAT-SPIDER

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним Силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Машина отримала броньовану кабіну, захищені агрегати та широкі інженерні можливості для роботи безпосередньо на позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Для чого спроєктували навантажувач UAT-SPIDER

UAT-SPIDER виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має багаторічний досвід створення бронетехніки для Сил оборони. Великі, середні і малі бронемашини цього виробника з 2022 року успішно виконують військові місії із захисту суверенітету України.

Броньований екскаватор-навантажувач спроєктували спеціально під запити військових інженерних підрозділів, які потребують подібної техніки. Під час випробувань UAT-SPIDER підтвердив заявлені характеристики та можливості.

Машину призначено насамперед для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг. Вона здатна прокладати тимчасові дороги, рити траншеї й котловани, проводити виїмки ґрунту, зводити насипи та виконувати інші землерийні й ландшафтні роботи.

Фото: UAT-SPIDER (сайт Міноборони)

Тактико-технічні характеристики та бронезахист UAT-SPIDER

Кабіна та важливі вузли екскаватора мають протикульний і протимінний захист стандарту STANAG 4569 Level 1. Машина важить трохи більше 10 тонн, вантажопідйомність перевищує 3 тонни, а максимальна швидкість сягає майже 40 км/год. При цьому UAT-SPIDER має високу маневровість і може працювати в обмеженому просторі та важкодоступних місцях.

Броньований UAT-SPIDER виготовили на базі одного з найнадійніших і найефективніших багатофункціональних екскаваторів-навантажувачів іноземного виробництва. Серед його особливостей:

ремонтопридатність систем агрегатів;

тривалий ресурс роботи;

зрозумілий алгоритм управління;

доступність запчастин і витратних матеріалів;

високі тактико-технічні характеристики;

широкі інженерні можливості;

простота обслуговування.

Для переміщення UAT-SPIDER може обходитися без транспортувального тралу.