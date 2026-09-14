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Замість лопати на позиціях: військо застосовуватиме броньований екскаватор UAT-SPIDER

14:36 14.09.2026 Пн
2 хв
Які завдання зможе виконувати новий броньований екскаватор UAT-SPIDER?
aimg Лев Шевченко
Замість лопати на позиціях: військо застосовуватиме броньований екскаватор UAT-SPIDER Фото: UAT-SPIDER (сайт Міноборони)
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним Силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Машина отримала броньовану кабіну, захищені агрегати та широкі інженерні можливості для роботи безпосередньо на позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Для чого спроєктували навантажувач UAT-SPIDER

UAT-SPIDER виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має багаторічний досвід створення бронетехніки для Сил оборони. Великі, середні і малі бронемашини цього виробника з 2022 року успішно виконують військові місії із захисту суверенітету України.

Броньований екскаватор-навантажувач спроєктували спеціально під запити військових інженерних підрозділів, які потребують подібної техніки. Під час випробувань UAT-SPIDER підтвердив заявлені характеристики та можливості.

Машину призначено насамперед для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг. Вона здатна прокладати тимчасові дороги, рити траншеї й котловани, проводити виїмки ґрунту, зводити насипи та виконувати інші землерийні й ландшафтні роботи.

Замість лопати на позиціях: військо застосовуватиме броньований екскаватор UAT-SPIDER

Фото: UAT-SPIDER (сайт Міноборони)

Тактико-технічні характеристики та бронезахист UAT-SPIDER

Кабіна та важливі вузли екскаватора мають протикульний і протимінний захист стандарту STANAG 4569 Level 1. Машина важить трохи більше 10 тонн, вантажопідйомність перевищує 3 тонни, а максимальна швидкість сягає майже 40 км/год. При цьому UAT-SPIDER має високу маневровість і може працювати в обмеженому просторі та важкодоступних місцях.

Броньований UAT-SPIDER виготовили на базі одного з найнадійніших і найефективніших багатофункціональних екскаваторів-навантажувачів іноземного виробництва. Серед його особливостей:

  • ремонтопридатність систем агрегатів;
  • тривалий ресурс роботи;
  • зрозумілий алгоритм управління;
  • доступність запчастин і витратних матеріалів;
  • високі тактико-технічні характеристики;
  • широкі інженерні можливості;
  • простота обслуговування.

Для переміщення UAT-SPIDER може обходитися без транспортувального тралу.

Нагадаємо, наприкінці липня Міноборони кодифікувало та допустило до використання у військах броньований евакуаційний тягач INGUAR-4 — спеціальну машину, покликану оперативно витягати з поля бою бронетехніку вагою до 30 тонн.

Також цього літа відомство кодифікувало розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Tanchik Droid 12.7, оснащений кулеметом — розробку українського виробника, створену спеціально для умов сучасної війни високої інтенсивності.

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