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Броньовані швидкі, які замовляла київська влада, вже в столиці і скоро поїдуть на передову, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики O&H Venari, які замовляла столична влада. Ці швидкі буде передано Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики O&H Venari ми домовилися про виготовлення 14 таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні керівник фабрики пан Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію - вісім броньованих швидких. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість - в дорозі. Автівки ми передамо нашим захисникам - Збройним силам України на передову, де вони сьогодні так потрібні. Адже кожне таке авто врятує життя не одного українського захисника", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу. Він подякував за дуже цінну допомогу керівництву O&H Venari, Міністерству оборони Люксембургу та представникам люксембурзької неприбуткової організації LUkraine, яка об’єднує українську громаду та допомагає Україні.

Британська фабрика O&H Venari належить до концерну Venari Group, який має два основних спеціалізованих підрозділи, визнаних на світовому рівні. Виробляють вони автомобілі швидкої допомоги та пожежні авто.

Підрозділ з виробництва швидких, розташований у Східному Йоркширі, є найстарішим і найбільшим заводом у Великій Британії.

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КиївВіталий Кличко