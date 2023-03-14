RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бронированные скорые, которые заказывала киевская власть, уже в столице и вскоре поедут на передовую, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Сегодня Киев получил первую партию бронированных автомобилей скорой помощи от британской фабрики O&H Venari, которые заказывали столичные власти. Эти скорые будут переданы Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Летом прошлого года во время встречи с представителями британской фабрики O&H Venari мы договорились об изготовлении 14 таких специальных транспортных средств. И сегодня руководитель фабрики господин Оливер Нортон приехал в столицу Украины, чтобы передать первую партию - восемь бронированных скорых. Две из них уже прибыли в Киев, еще шесть - в пути. Авто мы передадим нашим защитникам - Вооруженным силам Украины на передовую, где они сегодня так нужны. Ведь каждый такой автомобиль спасет жизнь не одного украинского защитника", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что спонсором производства и передачи скорых является Министерство обороны Люксембурга. Он поблагодарил за очень ценную помощь руководство O&H Venari, Министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской некоммерческой организации LUkraine, которая объединяет украинское общество и помогает Украине.

Британская фабрика O&H Venari принадлежит к концерну Venari Group, который имеет два основных специализированных подразделения, признанных на мировом уровне. Производят они автомобили скорой помощи и пожарные автомобили.

Подразделение по производству быстрых, расположенное в Восточном Йоркшире, является старейшим и крупнейшим заводом в Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко