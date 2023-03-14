Бронированные скорые, которые заказывала киевская власть, уже в столице и вскоре поедут на передовую, - Кличко

"Летом прошлого года во время встречи с представителями британской фабрики O&H Venari мы договорились об изготовлении 14 таких специальных транспортных средств. И сегодня руководитель фабрики господин Оливер Нортон приехал в столицу Украины, чтобы передать первую партию - восемь бронированных скорых. Две из них уже прибыли в Киев, еще шесть - в пути. Авто мы передадим нашим защитникам - Вооруженным силам Украины на передовую, где они сегодня так нужны. Ведь каждый такой автомобиль спасет жизнь не одного украинского защитника", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что спонсором производства и передачи скорых является Министерство обороны Люксембурга. Он поблагодарил за очень ценную помощь руководство O&H Venari, Министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской некоммерческой организации LUkraine, которая объединяет украинское общество и помогает Украине.

Британская фабрика O&H Venari принадлежит к концерну Venari Group, который имеет два основных специализированных подразделения, признанных на мировом уровне. Производят они автомобили скорой помощи и пожарные автомобили.

Подразделение по производству быстрых, расположенное в Восточном Йоркшире, является старейшим и крупнейшим заводом в Великобритании.