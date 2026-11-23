Силы обороны Украины уничтожили тысячный российский танк в 2026 году, а всего с начала года армия РФ потеряла уже 1004 таких машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Основные танки армии РФ - Т-72, Т-80 и Т-90 - весят от 41 до 46 тонн каждый. По подсчетам, 1000 уничтоженных машин составляют около 45 тысяч тонн бронированной стали.

На металлическую конструкцию Эйфелевой башни ушло около 7300 тонн железа. Так что из металла российских танков, уничтоженных только в этом году, можно было бы построить шесть таких башен.

"Украинские воины делают невероятное. Они превращают российское убийственное железо в металлолом, чтобы оно никогда больше не прошло украинской землей и не продвинулось дальше. Чтобы в Париже и дальше стояла Эйфелева башня", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за каждым из уничтоженных танков окупантов стоят сорванный штурм, спасенные позиции и жизнь украинских воинов.

"Это результат ежедневной работы артиллеристов, операторов беспилотных систем, противотанкистов, пилотов, пехоты... - всех, кто держит фронт", - подчеркнули в Генштабе.