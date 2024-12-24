Бронежилети, шоломи та тактичні рукавички: що видають українським військовим

Міністерство оборони України надає військовослужбовцям ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту сучасні засоби індивідуального захисту. Оскільки це є ключовим елементом для забезпечення їхньої безпеки та ефективності на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Забезпечення військових засобами індивідуального захисту здійснюється згідно з Нормами №1 (бойовий єдиний комплект) та №2 (бойовий спеціальний комплект). Зокрема, особовому складу видають:
До засобів балістичного захисту входять: шолом бойовий балістичний та бронежилет модульний. Шолом бойовий балістичний використовується для захисту голови від уламків під час виконання бойових та навчально-бойових завдань. Він складається з оболонки, внутрішнього оснащення, унітарного фронтального кріплення та бічних планок-рейлінгів.
Шолом бойовий балістичний (фото: mod.gov.ua)
Бронежилет модульний призначений для захисту від куль та уламків, з можливістю адаптації під різні бойові умови. Він складається з базової конструкції:
До засобів захисту слуху належать: беруші спеціальні індивідуальні та навушники спеціальні. Беруші спеціальні індивідуальні використовуються для захисту слуху від високих рівнів шуму під час бойових дій. Зокрема, вони діляться на 2 типи вкладок багаторазового використання:
Навушники спеціальні мають систему активного зниження шуму. Окрім того, вони забезпечують захист органів слуху від небезпечних рівнів шумів та гучних звуків: вибуху, пострілів тощо. Навушники також дозволяють користувачу чути всі звуки навколишнього середовища за допомогою зовнішніх мікрофонів.
Навушники спеціальні (фото: mod.gov.ua)
До того ж, вони надають можливість прийому-передачі голосової інформації та попереджувальних сигналів. Існує лише 2 типи навушників спеціальних, залежно від місця розміщення дуги притискального пристрою (над головою або за головою).
Засобами захисту органів зору є окуляри захисні балістичні та окуляри-маска захисні балістичні. Їх використовують для захисту очей від різноманітних загроз штучного та природного походження. Зокрема, дії лазерів, бризок рідини, ультрафіолетового випромінювання, пилу та іншого.
Окуляри захисні балістичні можна використовувати сумісно із шоломами, прицілами нічного бачення, оптичними приладами та індивідуальними засобами захисту слуху. Вони складаються з таких елементів:
Окуляри захисні балістичні (фото: mod.gov.ua)
Окуляри-маска захисні балістичні мають дещо інший склад. Їх базовий комплект складається з:
До засобів захисту рук належать: рукавички захисні та рукавички тактичні.
Рукавички захисні бережуть руки від механічних впливів, можливих ризиків при роботі з мотузками, фалами під час експлуатації в польових умовах, виконанні бойових та навчально-бойових завдань, ведення бойових дій. Вони складаються з долонної та тильної частин:
Рукавички тактичні забезпечують захист від механічних впливів під час тренувань та проведення практичних стрільб зі стрілецької зброї. Тильна частина виробу виготовляється з легких трикотажних матеріалів, долонна - зі штучної шкіри.
Засобами захисту суглобів є налокітники тактичні бойові та наколінники тактичні бойові. Налокітники тактичні бойові призначені для захисту ліктьових суглобів від пошкоджень та травм. Їх базовий комплект складається з:
Наколінники тактичні бойові - забезпечують захист колінного суглоба під час знаходження в позі напівсидячи з упором на коліно. Вони складаються з:
Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство оборони України розробляє адаптивний одяг для поранених військовослужбовців. Зокрема, щоб забезпечити їм комфорт під час лікування та реабілітації.