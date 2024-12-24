Бронежилеты, шлемы и тактические перчатки: что выдают украинским военным

Министерство обороны Украины предоставляет военнослужащим ВСУ и Государственной специальной службы транспорта современные средства индивидуальной защиты. Поскольку это является ключевым элементом для обеспечения их безопасности и эффективности на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Обеспечение военных средствами индивидуальной защиты осуществляется согласно Нормам №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). В частности, личному составу выдают:
К средствам баллистической защиты входят: шлем боевой баллистический и бронежилет модульный. Шлем боевой баллистический используется для защиты головы от осколков во время выполнения боевых и учебно-боевых задач. Он состоит из оболочки, внутреннего оснащения, унитарного фронтального крепления и боковых планок-рейлингов.
Шлем боевой баллистический (фото: mod.gov.ua)
Бронежилет модульный предназначен для защиты от пуль и осколков, с возможностью адаптации под различные боевые условия. Он состоит из базовой конструкции:
К средствам защиты слуха относятся: беруши специальные индивидуальные и наушники специальные. Беруши специальные индивидуальные используются для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. В частности, они делятся на 2 типа вкладышей многоразового использования:
Наушники специальные имеют систему активного снижения шума. Кроме того, они обеспечивают защиту органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и тому подобное. Наушники также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды с помощью внешних микрофонов.
Наушники специальные (фото: mod.gov.ua)
К тому же, они предоставляют возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Существует только 2 типа наушников специальных, в зависимости от места размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).
Средствами защиты органов зрения являются очки защитные баллистические и очки-маска защитные баллистические. Их используют для защиты глаз от различных угроз искусственного и природного происхождения. В частности, действия лазеров, брызг жидкости, ультрафиолетового излучения, пыли и прочего.
Очки защитные баллистические можно использовать совместно со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами и индивидуальными средствами защиты слуха. Они состоят из следующих элементов:
Очки защитные баллистические (фото: mod.gov.ua)
Очки-маска защитные баллистические имеют несколько иной состав. Их базовый комплект состоит из:
К средствам защиты рук относятся: перчатки защитные и перчатки тактические.
Перчатки защитные берегут руки от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами во время эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведения боевых действий. Они состоят из ладонной и тыльной частей:
Перчатки тактические обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведения практических стрельб из стрелкового оружия. Тыльная часть изделия изготавливается из легких трикотажных материалов, ладонная - из искусственной кожи.
Средствами защиты суставов являются налокотники тактические боевые и наколенники тактические боевые. Налокотники тактические бое вые предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Их базовый комплект состоит из:
Наколенники тактические боевые - обеспечивают защиту коленного сустава во время нахождения в позе полусидя с упором на колено. Они состоят из:
Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны Украины разрабатывает адаптивную одежду для раненых военнослужащих. В частности, чтобы обеспечить им комфорт при лечении и реабилитации.