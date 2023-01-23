Без бронежелетів і техніки. Росіяни привезли поповнення живої сили у Херсонську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України .

Поповнення живої сили загарбників прибуло до населених пунктів Виноградове та Брилівка.

"Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці", - вказали у Генштабі ЗСУ.

Водночас зазначається, що військову техніку на окупованому територію росіяни не завозили.