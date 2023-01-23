ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без бронежелетів і техніки. Росіяни привезли поповнення живої сили у Херсонську область

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 07:32
Без бронежелетів і техніки. Росіяни привезли поповнення живої сили у Херсонську область Фото: Росіяни привезли поповнення живої сили у Херсонську область (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни протягом 18-21 січня додатково перекидали солдатів на тимчасово окуповану територію Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Поповнення живої сили загарбників прибуло до населених пунктів Виноградове та Брилівка.

"Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці", - вказали у Генштабі ЗСУ.

Водночас зазначається, що військову техніку на окупованому територію росіяни не завозили.

Нагадаємо, у Запорізькій області лікарні забиті пораненими солдатами загарбників. Місцеві медики відмовляються їх лікувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни