Без бронежелетов и техники. Россияне привезли пополнение живой силы в Херсонскую область

Россияне в течение 18-21 января дополнительно перекидывали солдат на временно оккупированную территорию Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

Пополнение живой силы захватчиков прибыло в населенные пункты Виноградово и Бриловка.

"Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как то бронежилеты, имели только единицы", - указали в Генштабе ВСУ.

В то же время отмечается, что военную технику на оккупированную территорию россияне не завозили.