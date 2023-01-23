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Без бронежелетов и техники. Россияне привезли пополнение живой силы в Херсонскую область

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Понедельник 23 января 2023 07:32
Без бронежелетов и техники. Россияне привезли пополнение живой силы в Херсонскую область Фото: Россияне привезли пополнение живой силы в Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне в течение 18-21 января дополнительно перекидывали солдат на временно оккупированную территорию Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Пополнение живой силы захватчиков прибыло в населенные пункты Виноградово и Бриловка.

"Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как то бронежилеты, имели только единицы", - указали в Генштабе ВСУ.

В то же время отмечается, что военную технику на оккупированную территорию россияне не завозили.

Напомним, в Запорожской области больницы забиты ранеными солдатами захватчиков. Местные медики отказываются их лечить.

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