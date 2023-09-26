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Бронетранспортери та САУ. У ЗСУ розповіли про втрати окупантів на півдні за останню добу

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України за останню добу на півдні країни знищили 16 окупантів і вісім ворожих БТР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Зазначається, що військові продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано наступних втрат: 

  • 16 окупантів;
  • 8 БТР-82А;
  • 1 самохідна артилерійська установка "Гіацинт -С"
  • 1 міномет;
  • 1 одиниця автомобільної техніки;
  • 2 човни.

ЗСУ знищують російських загарбників

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 вересня, склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276 670 військових.

Також на Таврійському напрямку російські окупанти за минулу добу втратили п'ять складів, 35 одиниць техніки та 190 військових.

Сьогодні повідомлялось, що українські військові за один вечір знищили секретним вітчизняним дроном російську техніку на суму в понад 7 млн доларів.

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