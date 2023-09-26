RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бронетранспортеры и САУ. В ВСУ рассказали о потерях оккупантов на юге за последние сутки

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины за последние сутки на юге страны уничтожили 16 оккупантов и восемь вражеских БТР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Отмечается, что военные продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 16 оккупантов;
  • 8 БТР-82А;
  • 1 самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
  • 1 миномет;
  • 1 единица автомобильной техники;
  • 2 лодки.

ВСУ уничтожают российских захватчиков

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных.

Также на Таврическом направлении российские оккупанты за минувшие сутки потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных.

Сегодня сообщалось, что украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине